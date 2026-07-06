Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale

Dronă, la un meci de Cupa Mondială / Profimedia Images

Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor şi a zonelor destinate suporterilor din cadrul Cupei Mondiale, de la începutul turneului, la 11 iunie, a anunţat luni Administraţia pentru Securitatea Transporturilor, potrivit Reuters.

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În zilele de meci, toate operaţiunile aeriene, inclusiv cele cu drone, sunt interzise pe o rază de trei mile nautice şi până la 3.000 de picioare (914 metri) deasupra nivelului solului în jurul stadioanelor, cu excepţia cazurilor în care există o autorizaţie specifică din partea controlorilor de trafic aerian. FBI-ul a comunicat că au fost confiscate drone din spaţiul aerian restricţionat în toate cele 11 oraşe-gazdă din SUA.

Peste 600 de drone, confiscate în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale

FBI a precizat că 130 de drone au fost confiscate numai în Miami şi peste 70 în Dallas pe parcursul a cinci meciuri.

Administraţia Federală a Aviaţiei a interzis zborul dronelor deasupra meciurilor şi a adunărilor de suporteri asociate acestora pe întreg teritoriul Statelor Unite.

La adunările de suporteri, dronele sunt interzise pe o rază de o milă marină şi până la 1.000 de picioare deasupra nivelului solului.