Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale

Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor şi a zonelor destinate suporterilor din cadrul Cupei Mondiale, de la începutul turneului, la 11 iunie, a anunţat luni Administraţia pentru Securitatea Transporturilor, potrivit Reuters.
În zilele de meci, toate operaţiunile aeriene, inclusiv cele cu drone, sunt interzise pe o rază de trei mile nautice şi până la 3.000 de picioare (914 metri) deasupra nivelului solului în jurul stadioanelor, cu excepţia cazurilor în care există o autorizaţie specifică din partea controlorilor de trafic aerian. FBI-ul a comunicat că au fost confiscate drone din spaţiul aerian restricţionat în toate cele 11 oraşe-gazdă din SUA.
Peste 600 de drone, confiscate în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale
FBI a precizat că 130 de drone au fost confiscate numai în Miami şi peste 70 în Dallas pe parcursul a cinci meciuri.
Administraţia Federală a Aviaţiei a interzis zborul dronelor deasupra meciurilor şi a adunărilor de suporteri asociate acestora pe întreg teritoriul Statelor Unite.
La adunările de suporteri, dronele sunt interzise pe o rază de o milă marină şi până la 1.000 de picioare deasupra nivelului solului.
Operatorii de drone care intră în spaţiul aerian restricţionat fără autorizaţie pot fi sancţionaţi cu amenzi de până la 100.000 de dolari, precum şi cu acuzaţii penale şi confiscarea dronei, a declarat FBI-ul. FBI-ul are echipe staţionate în jurul stadioanelor de la Cupa Mondială pentru a detecta şi a neutraliza dronele neautorizate.
Cristobal Torres Alvarez, un cetăţean mexican în vârstă de 40 de ani, a fost acuzat săptămâna trecută că a operat o dronă în spaţiul aerian restricţionat din jurul stadionului din Dallas, înaintea unui meci.
În 2025, preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor care reprezintă o ameninţare, iar Departamentul pentru Securitate Internă a instalat noi sisteme de apărare împotriva dronelor la graniţa dintre SUA şi Mexic, în Texas.
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