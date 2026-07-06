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Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 23:11

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Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale

Dronă, la un meci de Cupa Mondială / Profimedia Images

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Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor şi a zonelor destinate suporterilor din cadrul Cupei Mondiale, de la începutul turneului, la 11 iunie, a anunţat luni Administraţia pentru Securitatea Transporturilor, potrivit Reuters.

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În zilele de meci, toate operaţiunile aeriene, inclusiv cele cu drone, sunt interzise pe o rază de trei mile nautice şi până la 3.000 de picioare (914 metri) deasupra nivelului solului în jurul stadioanelor, cu excepţia cazurilor în care există o autorizaţie specifică din partea controlorilor de trafic aerian. FBI-ul a comunicat că au fost confiscate drone din spaţiul aerian restricţionat în toate cele 11 oraşe-gazdă din SUA.

Peste 600 de drone, confiscate în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale

FBI a precizat că 130 de drone au fost confiscate numai în Miami şi peste 70 în Dallas pe parcursul a cinci meciuri.

Administraţia Federală a Aviaţiei a interzis zborul dronelor deasupra meciurilor şi a adunărilor de suporteri asociate acestora pe întreg teritoriul Statelor Unite.

La adunările de suporteri, dronele sunt interzise pe o rază de o milă marină şi până la 1.000 de picioare deasupra nivelului solului.

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Operatorii de drone care intră în spaţiul aerian restricţionat fără autorizaţie pot fi sancţionaţi cu amenzi de până la 100.000 de dolari, precum şi cu acuzaţii penale şi confiscarea dronei, a declarat FBI-ul. FBI-ul are echipe staţionate în jurul stadioanelor de la Cupa Mondială pentru a detecta şi a neutraliza dronele neautorizate.

Cristobal Torres Alvarez, un cetăţean mexican în vârstă de 40 de ani, a fost acuzat săptămâna trecută că a operat o dronă în spaţiul aerian restricţionat din jurul stadionului din Dallas, înaintea unui meci.

În 2025, preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor care reprezintă o ameninţare, iar Departamentul pentru Securitate Internă a instalat noi sisteme de apărare împotriva dronelor la graniţa dintre SUA şi Mexic, în Texas.

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