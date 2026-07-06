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Reacţia lui Dan Alexa după decizia FIFA în cazul Balogun: “Un abuz! Astfel de lucruri nu au ce căuta în fotbal”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 22:13

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Reacţia lui Dan Alexa după decizia FIFA în cazul Balogun: Un abuz! Astfel de lucruri nu au ce căuta în fotbal

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, în studioul Antena 1

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Dan Alexa (46 de ani) a comentat scandalul momentului din fotbal, cel al amânării suspendării lui Folarin Balogun (25 de ani). După decizia FIFA, Balogun poate fi folosit în meciul SUA – Belgia, partidă transmisă în direct în noaptea de luni spre marţi, de la ora 03:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Dan Alexa este de părere că FIFA a comis un abuz în acest caz. Gabriel Tamaş (42 de ani) l-a contrazis pe colegul de studio şi prietenul lui, Dan Alexa. Tamaş consideră că, atât timp cât regulamentul prevede aşa ceva, nu putem vorbi de un abuz.

Dan Alexa, revoltat de amânarea suspendării lui Balogun: “Un abuz! Astfel de lucruri nu au ce căuta în fotbal”

“Şi-au luat un foarte mare hate, au pus o presiune foarte mare de ei. Astfel de lucruri nu au ce căuta în fotbal. S-au folosit de regulament. Nu s-a mai întâmplat niciodată în fotbal. S-a creat un foarte mare precedent”, a spus Dan Alexa în Studio Mondial de la Antena 1.

“Se poate, nu?”, a întrebat Gabi Tamaş. “E un abuz. Imaginaţi-vă să fie un gol decisiv al celui suspendat. Ce s-ar întâmpla în momentul acela? Un alt război mediatic”, a punctat Dan Alexa. “Nu e vorba de abuz. Dacă e legea scrisă, te-ai folosit de ea”, a susţinut Tamaş.

Gabi Tamaş a subliniat că, “dacă are coloană vertebrală”, selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino (54 de ani), nu îl va folosi pe Balogun la acest meci.

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Alexa e convins că Pochettino îl va folosi. “Cred că a avut girul lui Pochettino (n.r: acţiunea americanilor). Americanii au făcut un abuz, 100%. Nu-i interesează”, a spus Alexa.

 

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