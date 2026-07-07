Spania, bornă fantastică stabilită la meciul cu Portugalia! Ibericii, de neegalat la Cupa Mondială

Naționala Spaniei a rezistat 90 de minute contra Portugaliei în duelul din optimile Campionatului Mondial, iar selecționata antrenată de Luis de la Fuente a demonstrat încă o dată că are o defensivă de fier.

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Nicio națiune participantă la Cupa Mondială nu a reușit să stabilească o performanță atât de impresionantă pe cea mai mare scenă a fotbalului internațional.

Spania, defensivă de fier la Cupa Mondială

Naționala Spaniei s-a calificat luni seară în sferturile de finală de la Campionatul Mondială, după victoria dramatică obținută în fața Portugaliei, scor 1-0. Mikel Merino a dat lovitura de grație pentru ”Furia Roja”, în minutul 90+1.

Selecționata antrenată de Luis de la Fuente nu a primit până acum niciun gol în cele cinci meciuri jucate și a depășit borna de 600 de minute fără gol primit la Cupa Mondială.

Este cea mai mare performanță obținută vreodată de o echipă la Campionatul Mondial. Japonia a fost ultima formație care a înscris în poarta Spaniei, la Mondialul de acum patru ani.