Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Spania, bornă fantastică stabilită la meciul cu Portugalia! Ibericii, de neegalat la Cupa Mondială

Spania, bornă fantastică stabilită la meciul cu Portugalia! Ibericii, de neegalat la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 0:01

Comentarii
Spania, bornă fantastică stabilită la meciul cu Portugalia! Ibericii, de neegalat la Cupa Mondială

Cadru din Portugalia - Spania / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Naționala Spaniei a rezistat 90 de minute contra Portugaliei în duelul din optimile Campionatului Mondial, iar selecționata antrenată de Luis de la Fuente a demonstrat încă o dată că are o defensivă de fier.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicio națiune participantă la Cupa Mondială nu a reușit să stabilească o performanță atât de impresionantă pe cea mai mare scenă a fotbalului internațional.

Spania, defensivă de fier la Cupa Mondială

Naționala Spaniei s-a calificat luni seară în sferturile de finală de la Campionatul Mondială, după victoria dramatică obținută în fața Portugaliei, scor 1-0. Mikel Merino a dat lovitura de grație pentru ”Furia Roja”, în minutul 90+1.

Selecționata antrenată de Luis de la Fuente nu a primit până acum niciun gol în cele cinci meciuri jucate și a depășit borna de 600 de minute fără gol primit la Cupa Mondială.

Este cea mai mare performanță obținută vreodată de o echipă la Campionatul Mondial. Japonia a fost ultima formație care a înscris în poarta Spaniei, la Mondialul de acum patru ani.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Măsura care a dus la pierderea a 100.000 de joburi în România ar putea fi anulată, de la 1 august
Observator
Măsura care a dus la pierderea a 100.000 de joburi în România ar putea fi anulată, de la 1 august
Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Când ajunge internaționalul român. Update
Fanatik.ro
Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Când ajunge internaționalul român. Update
23:25

Pierdere mare pentru Portugalia în meciul cu Spania! Nuno Mendes a ieşit de pe teren accidentat
23:11

Agenţiile americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor Cupei Mondiale
22:59

LIVE VIDEOPortugalia – Spania 0-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Echilibru şi ocazii la ambele porţi
22:37

Lamine Yamal, record uluitor stabilit la Portugalia – Spania! De ce este unic în istoria „Furiei Roja”
22:13

EXCLUSIVReacţia lui Dan Alexa după decizia FIFA în cazul Balogun: “Un abuz! Astfel de lucruri nu au ce căuta în fotbal”
22:04

Adversarul lui Lionel Messi de la Cupa Mondială semnează cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român