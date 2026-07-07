Spania, bornă fantastică stabilită la meciul cu Portugalia! Ibericii, de neegalat la Cupa Mondială

Naționala Spaniei a rezistat 90 de minute contra Portugaliei în duelul din optimile Campionatului Mondial, iar selecționata antrenată de Luis de la Fuente a demonstrat încă o dată că are o defensivă de fier.
Nicio națiune participantă la Cupa Mondială nu a reușit să stabilească o performanță atât de impresionantă pe cea mai mare scenă a fotbalului internațional.
Spania, defensivă de fier la Cupa Mondială
Naționala Spaniei s-a calificat luni seară în sferturile de finală de la Campionatul Mondială, după victoria dramatică obținută în fața Portugaliei, scor 1-0. Mikel Merino a dat lovitura de grație pentru ”Furia Roja”, în minutul 90+1.
Selecționata antrenată de Luis de la Fuente nu a primit până acum niciun gol în cele cinci meciuri jucate și a depășit borna de 600 de minute fără gol primit la Cupa Mondială.
Este cea mai mare performanță obținută vreodată de o echipă la Campionatul Mondial. Japonia a fost ultima formație care a înscris în poarta Spaniei, la Mondialul de acum patru ani.
POR 🇵🇹 0-0 🇪🇸 ESP (81') – España alcanza los 600 minutos consecutivos sin recibir un gol: la mayor racha de imbatibilidad de una selección en TODA la historia de la Copa del Mundo.
600' ESPAÑA 🇪🇸 (y sumando)
557' Suiza 🇨🇭
550' Italia 🇮🇹
No encaja desde Japón, el 1 de diciembre… pic.twitter.com/OzcQHNA3YN
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 6, 2026
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