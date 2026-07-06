Adversarul lui Lionel Messi de la Cupa Mondială semnează cu CFR Cluj

CFR Cluj își continuă campania de transferuri din această vară, iar Neluțu Varga face tot posibilul pentru a-i construi lui Antonio Folha o echipă competitivă, care să se lupte pentru titlu din nou în Liga 1.

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Potrivit presei din străinătate, ardelenii ar fi bătut palma cu unul dintre cei care i-au fost adversari lui Lionel Messi la acest Campionat Mondial.

Abdallah Nasib vine la CFR Cluj

CFR Cluj este gata să mai aducă un jucător experimentat pentru a întări defensiva, iar cei de la Shams Sport scriu că ardelenii au bătut palma cu Abdallah Nasib.

Internaționalul iordanian a fost integralist la toate cele trei meciuri ale naționalei sale la Campionatul Mondial, fiind adversar direct cu Lautaro Martinez și Lionel Messi.

Cu o cotă de piață de 400.000 de euro, stoperul în vârstă de 32 de ani a rămas liber de contract după despărțirea de Al-Hussein. Yuval Sade, Marian Huja, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic, Francisco Barrios și Amin Ziblim sunt ceilalți jucători transferați de CFR Cluj până acum.