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Lamine Yamal, record uluitor stabilit la Portugalia – Spania! De ce este unic în istoria „Furiei Roja”

Daniel Işvanca Publicat: 6 iulie 2026, 22:37

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Lamine Yamal, record uluitor stabilit la Portugalia – Spania! De ce este unic în istoria Furiei Roja”

Lamine Yamal / Profimedia

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Lamine Yamal a început din primul minut în super-duelul din faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial, dintre Portugalia și Spania, iar starul Barcelonei a stabilit un record greu de egalat.

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Cu un gol marcat până acum la acest turneu final, fotbalistul de doar 18 ani a venit primul din istoria „Furia Roja” care reușește așa ceva la o Cupă Mondială.

Lamine Yamal, unic în istoria Spaniei

Luis de la Fuente a mizat și de această dată din primul minut pe Lamine Yamal, iar fotbalistul celor de la Barcelona a bifat al doilea meci consecutiv din fazele eliminatorii ca titular la un Campionat Mondial.

Starul campioanei Spaniei este primul din istoria selecționatei ”Furiei Roja” care reușește să fie titular în două partide la rând din fazele eliminatorii la Cupa Mondială înainte de a împlini vârsta de 19 ani.

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