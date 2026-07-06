Pierdere mare pentru Portugalia în meciul cu Spania! Nuno Mendes a ieşit de pe teren accidentat

Nuno Mendes (24 de ani) s-a accidentat şi a fost înlocuit cu Nelson Semedo (32 de ani) în meciul Portugalia – Spania, partidă transmisă exclusiv în România pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nuno Mendes a reuşit să îl blocheze pe Lamine Yamal (18 ani) în prima repriză a duelului stelar de la Mondial.

Nuno Mendes s-a accidentat în duelul stelar Portugalia – Spania! Pierdere mare pentru lusitani

Nuno Mendes este în pericol să nu mai poată evolua la acest Mondial, chiar dacă Portugalia ar reuşi să elimine Spania.

Nuno Mendes este cotat la 80 de milioane de euro de către transfermarkt.com. Este unul dintre cei mai buni fundaşi stânga din lume.

Mendes mai are contract cu PSG până în vara lui 2029. Transferat în vara lui 2022 de PSG, de la Sporting, în schimbul a 38 de milioane de euro, Nuno Mendes a câştigat două Ligi de Campioni cu formaţia pariziană. Are 5 titluri în Franţa cu PSG şi două Cupe ale Franţei. A cucerit şi Supercupa Europei în 2025.