Apelul făcut de Pep Guardiola, după ce a aflat prețurile de la Campionatul Mondial 2026: „Fotbalul e pentru suporteri”

“Fotbalul este pentru suporteri”, ei sunt “cheia pentru ca această afacere să continue”, a declarat vineri antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, când a fost întrebat despre costul foarte mare al biletelor pentru meciuri şi transport în timpul Cupei Mondiale în Statele Unite.
FIFA, organizatoarea Cupei Mondiale, a fost acuzată că oferă bilete la preţuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute cu ocazia atribuirii turneului. Această situaţie a fost agravată de o controversă legată de transport, în urma creşterii preţurilor biletelor, în special pe Coasta de Est.
Pep Guardiola, surprins de prețurile de la Campionatul Mondial 2026
“Cu ani în urmă, Cupa Mondială era o sărbătoare a fotbalului şi a bucuriei pe care o aduce; toată lumea călătorea în cele patru colţuri ale globului, de pe alte continente, pentru a-şi vedea naţionala şi a o susţine. Era accesibil”, a spus Guardiola, când a fost întrebat despre acest subiect într-o conferinţă de presă. “Acum, suntem în vremurile moderne, nu-i aşa… E atât de scump”, a adăugat el,
Antrenorul spaniol a adăugat că nu face parte din organismele decizionale, “aşa că nu ştie motivul”. El şi-ar dori ca aceste organisme “să poată reflecta” asupra problemei şi să găsească o soluţie acceptabilă, deoarece “fotbalul este pentru suporteri”.
“Desigur, trebuie să ne gândim la sponsori, la toate lucrurile de genul acesta, pentru că altfel nu ar fi viabil. Toată lumea ştie asta. Dar suporterii sunt cheia pentru ca această afacere să continue”, a adăugat el.
FIFA se aşteaptă să doboare recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994. În această vară, turneul găzduit în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada va avea 48 de echipe şi 104 meciuri, dintre care 78 pe teritoriul american.
Organizaţia suporterilor europeni (ESF) şi Euroconsumers, o organizaţie ce reprezintă consumatorii de pe continent, au anunţat că au intentat acţiuni în justiţie împotriva FIFA la Comisia Europeană pentru abuz de poziţie dominantă şi pentru a o obliga să abandoneze procedurile sale de achiziţie “opace şi nedrepte”.
FIFA a apărat preţul acestor bilete, determinat de o cerere “nebună”, preţul variind în funcţie de afişul meciului, potrivit preşedintelui său, Gianni Infantino.
