Nebunie la Campionatul Mondial 2026: New Jersey anunţă preţuri de 10 ori mai mari pentru biletele de transport

Dan Roșu Publicat: 18 aprilie 2026, 10:30

New Jersey - Profimedia Images

Biletele de transport public dus-întors pentru meciurile Cupei Mondiale din New Jersey vor costa 150 de dolari, faţă de mai puţin de 15 dolari pentru acelaşi traseu într-o zi obişnuită, au declarat vineri reprezentanţii FIFA şi ai NJ Transit, potrivit Reuters.

Creşterea de peste zece ori a tarifelor de transport se adaugă la costul biletelor la meciurile Cupei Mondiale, care poate ajunge la câteva mii de dolari.

Preţuri uriaşe la Campionatul Mondial 2026

„Ne aşteptăm ca biletele pentru transportul public, inclusiv pentru serviciul de navetă şi pentru New Jersey Transit, să se epuizeze, deoarece acestea vor fi cele mai rapide şi mai eficiente modalităţi de a ajunge la stadion”, a declarat vineri directorul general al comitetului de organizare al Cupei Mondiale din New York/New Jersey.

Serviciul va include călătorii dus-întors de la New York City la MetLife Stadium cu trenuri şi autobuze. Biletele nu vor fi transferabile şi nu vor fi rambursabile. Acestea vor fi disponibile pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială şi vor fi puse în vânzare la 13 mai.

Alte opţiuni de transport vor fi limitate, deoarece parcările publice din jurul stadionului, care în mod normal pot primi peste 20.000 de maşini, vor fi închise în zilele de meci.

Stadionul MetLife va găzdui opt meciuri din Cupa Mondială, inclusiv finala.

