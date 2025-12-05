Marius Lăcătuş a văzut pe cine ar putea întâlni România la World Cup şi a descris grupa într-un singur cuvânt - Antena Sport

Închide meniul
Marius Lăcătuş a văzut pe cine ar putea întâlni România la World Cup şi a descris grupa într-un singur cuvânt

Viviana Moraru Publicat: 5 decembrie 2025, 22:44

România, la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026/ Antena 1

Marius Lăcătuş a reacţionat după ce România a aflat cu cine ar putea juca la World Cup 2026, în cazul în care se va califica. “Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinala barajului din martie, iar în cazul unei victorii, se vor duela cu Slovacia sau Kosovo, în finală, pentru o calificare istorică la turneul final de anul viitor.

Play-off-ul C, din care fac parte Turcia, România, Slovacia şi Kosovo, a fost repartizat în Grupa D, alături de SUA, Australia şi Paraguay.

Marius Lăcătuş consideră că eventuala grupă a României de la World Cup 2026 este una “accesibilă”. “Fiara” a transmis că “tricolorii” au avut şansă şi în preliminarii la tragerea la sorţi, însă au încheiat grupa pe locul trei, după Austria şi Bosnia.

“E o grupă accesibilă, nu una de care să te sperii. Sigur, și în preliminarii spuneam că nu puteam să cădem într-o grupă mai ușoară nici dacă trăgeam noi la sorți.

Cred că același lucru se poate spune și acum. Sigur, nu putem compara Australia cu Cipru și Paraguay cu San Marino. Am fost un pic norocoși”, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro.

Cum arată grupele de la World Cup 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
