Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026 - Antena Sport

Mauricio Pochettino, la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026/ Profimedia

Mauricio Pochettino a reacţionat după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. SUA, naţionala antrenată de tehnicianul sud-american, ar putea întâlni România la turneul final de anul viitor.

Dacă se va califica la World Cup 2026, România va evolua în Grupa D alături de SUA, Australia şi Paraguay.

„Tot ce ştim este foarte recent”, a declarat selecţionerul echipei SUA, Mauricio Pochettino.

Americanii au înregistrat victorii atât împotriva Paraguayului, cât şi a Australiei, inclusiv victorii cu 2-1 împotriva ambelor echipe în această toamnă.

„Trebuie să fim optimişti”, a spus Pochettino. „Să credem că putem trece mai departe, dar trebuie să jucăm bine.”