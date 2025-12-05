Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026

Viviana Moraru Publicat: 5 decembrie 2025, 22:57

Mauricio Pochettino, la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026/ Profimedia

Mauricio Pochettino a reacţionat după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. SUA, naţionala antrenată de tehnicianul sud-american, ar putea întâlni România la turneul final de anul viitor.

Dacă se va califica la World Cup 2026, România va evolua în Grupa D alături de SUA, Australia şi Paraguay.

„Tot ce ştim este foarte recent”, a declarat selecţionerul echipei SUA, Mauricio Pochettino.

Americanii au înregistrat victorii atât împotriva Paraguayului, cât şi a Australiei, inclusiv victorii cu 2-1 împotriva ambelor echipe în această toamnă.

„Trebuie să fim optimişti”, a spus Pochettino. „Să credem că putem trece mai departe, dar trebuie să jucăm bine.”

Cel mai dificil meci pe care SUA îl va avea de disputat este cel împotriva adversarului european care urmează să fie stabilit, menţionează USA Today.

“Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă a Cupei Mondiale vor avansa în fazele eliminatorii, iar USMNT are şanse mari să se califice. Ar fi putut juca împotriva lui Erling Haaland şi Norvegiei sau împotriva lui Mohamed Salah şi Egiptului în primul meci. Pentru al doilea meci, a evitat echipe precum Croaţia, finalista din 2018, şi Maroc. Şi, oricât de dificil ar fi un adversar european, USMNT ar putea deja să-şi asigure un loc în fazele eliminatorii până atunci”, mai notează USA Today.

Programul SUA în Grupa D a Cupei Mondiale

  • 12 iunie: SUA vs. Paraguay – SoFi Stadium, Inglewood, California
  • 19 iunie: SUA vs. Australia – Lumen Field, Seattle
  • 25 iunie: SUA vs. Turcia/România/Slovacia/Kosovo – SoFi Stadium

Cum arată grupele de la World Cup 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
