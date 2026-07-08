Când şi unde se pot vedea meciurile din sferturile CM, Franţa-Maroc, Spania-Belgia, Argentina-Elveţia şi Norvegia-Anglia

Campionatul Mondial 2026 a ajuns la faza sferturilor de finală, ce ne vor aduce patru super-meciuri ce vor fi transmise exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Show-ul din sferturi începe cu Franţa – Maroc, meci ce va avea loc joi, de la ora 23:00, şi este urmat de duelul dintre Spania şi Belgia (vineri, de la ora 22:00).

Sâmbătă spre duminică ne vom delecta cu ultimele două partide din această fază a competiţiei, Norvegia – Anglia (00:00) şi Argentina – Elveţia (04:00).

Când şi unde pot fi văzute meciurile din sferturile Campionatului Mondial

Franţa – Maroc (joi, ora 23:00, Boston), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Argentina – Elveţia/(duminică, ora 04:00, Kansas), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Semifinalele Campionatului Mondial vor avea loc pe 13 şi 14 iulie, la Dallas, respectiv Atlanta. Ambele partide se vor disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Pe 19 iulie, de la ora 00:00, vom avea parte de finala mică a Mondialului, iar de la ora 22:00 de marea finală a Campionatului Mondial 2026. Ambele meciuri vor fi live pe Antena 1 şi AntenaPLAY.