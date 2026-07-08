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Emmanuel Yeboah se transferă în Liga 1. Cu ce echipă semnează

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 8:35

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Emmanuel Yeboah se transferă în Liga 1. Cu ce echipă semnează

Emmanuel Yeboah, în timpul unui meci pentru CFR Cluj / Profimedia

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Veste importantă pentru fanii Corvinului. Emmanuel Yeboah se întoarce în Liga 1 şi a decis să se alăture echipei proaspăt promovate pe prima scenă în România.

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Internaţionalul ghanez este cunoscut de publicul din România în urma prestaţiei de la CFR Cluj, unde a îmbrăcat tricoul ardelenilor în 53 de partide şi a înscris de cinci ori.

Evoluţiile sale din Liga 1 i-au adus transferul în Danemarca, la Brondby. Acolo a reuit şase goluri în 16 apariţii pentru prima echipă.

A fost împrumutat apoi la Vejle şi Halmstads BK, formaţie din prima ligă suedeză, unde a evoluat în 18 meciuri şi a marcat trei goluri.

Fotbalistul vândut de CFR Cluj cu 1,8 milioane de euro, în urmă trei ani, a decis să semneze cu Corvinul Hunedoara din postura de jucător liber de contract.

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