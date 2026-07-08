Novak Djokovic, nemuritor la Wimbledon! Sârbul a câștigat un meci maraton de peste 5 ore

Unul dintre cele mai frumoase meciuri de tenis din 2026 a avut loc la Wimbledon în sferturile de finală! Novak Djokovic l-a învins pe Felix Auger-Aliassime după un maraton de 5 seturi și mai bine de 5 ore disputate.
În urma acestei victorii, Djokovic îl va întâlni în semifinale pe Jannik Sinner.
Djokovic, maraton la 39 de ani
Pentru al 8-lea an consecutiv, Novak Djokovic este în semifinale la Wimbledon. Și în ce mod a ajuns acolo! Și-a egalat cel mai lung meci din carieră la Wimbledon, contra lui Rafa Nadal la semifinala din 2018: 5 ore și 15 minute!
Scorul? 7-6 (10) 3-6 6-3 6-7 (4) 7-6 (10-4)! Tiebreak la 10 în setul decisiv, câștigat clar de către Djokovic. La 39 de ani, Djokovic este cel mai bătrân semifinalist la un turneu de Grand Slam de la Ken Rosewall la Australian Open în 1977.
Cum a reușit? „Cu o rachetă și mult suflet. Și gestionarea emoțiilor. Acestea sunt momentele pentru care încă joc tenis” a spus Novak Djokovic, pe teren, după victorie.
- Jannik Sinner, calificare la pas în semifinale la Wimbledon! Italianul, spre al doilea titlu consecutiv
- Premieră la Wimbledon! S-a calificat pentru prima oară în faza sferturilor
- Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez
- Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon şi a depăşit recordul lui Roger Federer. Bornă fabuloasă atinsă de Nole
- Sorana Cîrstea, dezamăgită după eliminarea de la Wimbledon: „Meciurile acestea dor. Am avut foarte multe șanse”