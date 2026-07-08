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Novak Djokovic, nemuritor la Wimbledon! Sârbul a câștigat un meci maraton de peste 5 ore

Sebastian Ujica Publicat: 8 iulie 2026, 1:07

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Novak Djokovic, nemuritor la Wimbledon! Sârbul a câștigat un meci maraton de peste 5 ore

Novak Djokovic va juca în semifinale la Wimbledon cu Jannik Sinner / Getty Images

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Unul dintre cele mai frumoase meciuri de tenis din 2026 a avut loc la Wimbledon în sferturile de finală! Novak Djokovic l-a învins pe Felix Auger-Aliassime după un maraton de 5 seturi și mai bine de 5 ore disputate.

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În urma acestei victorii, Djokovic îl va întâlni în semifinale pe Jannik Sinner.

Djokovic, maraton la 39 de ani

Pentru al 8-lea an consecutiv, Novak Djokovic este în semifinale la Wimbledon. Și în ce mod a ajuns acolo! Și-a egalat cel mai lung meci din carieră la Wimbledon, contra lui Rafa Nadal la semifinala din 2018: 5 ore și 15 minute!

Scorul? 7-6 (10) 3-6 6-3 6-7 (4) 7-6 (10-4)! Tiebreak la 10 în setul decisiv, câștigat clar de către Djokovic. La 39 de ani, Djokovic este cel mai bătrân semifinalist la un turneu de Grand Slam de la Ken Rosewall la Australian Open în 1977.

Cum a reușit? „Cu o rachetă și mult suflet. Și gestionarea emoțiilor. Acestea sunt momentele pentru care încă joc tenis” a spus Novak Djokovic, pe teren, după victorie.

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