Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!

Capul Verde a produs o surpriză de proporţii într-un meci de pregătire pentru Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Calificată în premieră la Cupa Mondială, Capul Verde a învins Serbia cu 3-0. Lenini (min. 11), Duarte (min. 59) și Benchimol (min. 63) au marcat pentru Capul Verde.
Capul Verde a umilit Serbia într-un meci de pregătire pentru Mondial: 3-0!
Jucătorul FCSB-ului, Joao Paulo (28 de ani), a fost introdus pe teren în minutul 76, înlocuindu-l pe marcatorul primului gol, Lenini. Joao Paulo se află în lotul Capului Verde pentru Mondial.
Aflată în clasamentul FIFA pe locul 69, mult mai în spate decât Serbia, care e pe poziţia 39, Capul Verde a arătat că se află într-o formă deosebită înainte de Mondial.
Sârbii au avut o posesie de 61%, faţă de 39% Capul Verde, dar naţionala din Caraibe a fost mai periculoasă. Din cele 10 şuturi la poartă trimise de sârbi, doar 2 au fost cadrate. Capul Verde a trimis 9 şuturi la poartă, 5 fiind cadrate.
Capul Verde e în grupă la Mondial cu Spania, Uruguay şi Arabia Saudită. Primul meci va fi tocmai cu Spania, pe 15 iunie, de la ora 19:00, în direct în Universul Antena. Capul Verde va juca ulterior cu Uruguay, pe 22 iunie şi va încheia grupa cu duelul cu Arabia Saudită, de pe 27 iunie.
Lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial
Portari: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC)
Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal CF), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh)
Mijlocași: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)
Atacanți: Ryan Mendes (Iğdır), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Toyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
