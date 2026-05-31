Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!

Capul Verde a produs o surpriză de proporţii într-un meci de pregătire pentru Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Calificată în premieră la Cupa Mondială, Capul Verde a învins Serbia cu 3-0. Lenini (min. 11), Duarte (min. 59) și Benchimol (min. 63) au marcat pentru Capul Verde.

Jucătorul FCSB-ului, Joao Paulo (28 de ani), a fost introdus pe teren în minutul 76, înlocuindu-l pe marcatorul primului gol, Lenini. Joao Paulo se află în lotul Capului Verde pentru Mondial.

Aflată în clasamentul FIFA pe locul 69, mult mai în spate decât Serbia, care e pe poziţia 39, Capul Verde a arătat că se află într-o formă deosebită înainte de Mondial.

Sârbii au avut o posesie de 61%, faţă de 39% Capul Verde, dar naţionala din Caraibe a fost mai periculoasă. Din cele 10 şuturi la poartă trimise de sârbi, doar 2 au fost cadrate. Capul Verde a trimis 9 şuturi la poartă, 5 fiind cadrate.