Lovitură! Luis Suarez, OUT de la Cupa Mondială. Cum arată lotul complet al Uruguayului

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 18:46

Luis Suarez, înainte de un meci cu naționala Uruguayului / Getty Images

Uruguay, una dintre forțele fotbalului din America de Sud, și-a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru Cupa Mondială, iar selecționerul Marcelo Bielsa nu l-a convocat pe Luis Suarez. “El Pistolero” luase decizia de a se retrage de la națională în septembrie 2024, însă acum câteva săptămâni declara că nu ar putea să refuze “La Celeste”, mai ales în contextul turneului final.

Cupa Mondială se apropie de start, iar naționalele implicate în competiția din America de Nord au început rând pe rând să își anunțe loturile. Ultima țară care a făcut acest lucru a fost Uruguayul lui Marcelo Bielsa, care și-a prezentat jucătorii ce vor merge la World Cup 2026 prin intermediul unui videoclip inedit.

Bielsa nu l-a făcut pe Luis Suarez să își anuleze retragerea. “El Pistolero”, absent de la Cupa Mondială

Marele nume absent de pe lista experimentatului antrenor este Luis Suarez, care în septembrie 2024 anunța că se retrage de la echipa națională după un meci cu Paraguay în preliminariile pentru Campionatul Mondial. Cu toate acestea, în luna mai, atacantul lui Inter Miami anunța că ar lua în calcul o revenire în cazul în care Bielsa ar vrea să conteze pe el pentru World Cup 2026.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, motiv pentru care cel mai bun marcator din istoria naționalei Uruguayului va rămâne retras. Din 2010 încoace, Suarez fusese prezent alături de “La Celeste” la toate edițiile de World Cup.

Decizia lui Bielsa poate fi considerată una ușor surprinzătoare ținând cont că în ciuda faptului că “El Pistolero” nu se mai află în forma de altădată, a reușit totuși să marcheze șase goluri în 11 meciuri în acest sezon de MLS.

Printre starurile din echipa Uruguayului se numără nume precum Jose Maria Gimenez, Manuel Ugarte, Fede Valverde, Ronald Araujo sau Darwin Nunez. Fernando Muslera, portarul de 39 de ani sud-american, va merge și el la World Cup și va deveni jucătorul din naționala “La Celeste” cu cele mai multe prezențe la un astfel de turneu, cinci la număr.

Lotul Uruguayului pentru Cupa Mondială

Portari: Santiago Mele (Monterrey), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional);

Fundași: Guillermo Varela (Flamengo), Sebastián Cáceres (América), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Mathías Olivera (Napoli), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras);

Mijlocași: Juan Manuel Sanabria (San Luis), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting Lisabona), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Brian Rodríguez (América), Agustín Canobbio (Fluminense), Rodrigo Zalazar (Braga), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid);

Atacanți: Rodrigo Aguirre (América), Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo).

Uruguay face parte din Grupa H de la Campionatul Mondial, unde va juca împotriva Arabiei Saudite, Capului Verde și Spaniei.

