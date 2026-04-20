Joao Paulo a înscris primul gol pentru FCSB! Execuţie de senzaţie a jucătorului de naţională

Joao Paulo (27 de ani) a marcat primul lui gol în tricoul FCSB-ului. Este abia al doilea gol al lui Joao Paulo în România. El a mai înscris o dată pentru Oţelul.
Joao Paulo a egalat în minutul 56, cu un şut de senzaţie, de la distanţă, plasat. Balonul a avut şi forţă, a fost şi lângă bară, iar tânărul portar al Farului, pe care FCSB îl vrea, Rafael Munteanu (20 de ani), nu a putut interveni.
Paulo “a deschis balul” pentru FCSB. După golul său egalizator, campioana ultimelor două sezoane a mai punctat de două ori, prin Juri Cisotti (min. 62) şi Florin Tănase (min. 64).
Joao Paulo este internaţional al Capului Verde. Cotat la 700.000 de euro de către transfermarkt.com, Joao Paulo a evoluat în 39 de meciuri pentru naţionala Capului Verde, pentru care a înscris şi un gol.
Joao Paulo a evoluat în calificările pentru Cupa Mondială, sperând să prindă lotul Capului Verde şi la Mondialul din acest an, care se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Joao Paulo este la al 11-lea meci în campionat pentru FCSB, în acest sezon, evoluând şi într-o partidă din Cupa României. Sezonul trecut, a evoluat în 20 de meciuri în campionat pentru Oţelul, marcând un gol şi reuşind 3 assist-uri, şi în două partide pentru gălăţeni în Cupa României. A mai jucat în trecut pentru portughezii de la Feirense şi apoi pentru Sheriff Tiraspol.
