Joao Paulo a înscris primul gol pentru FCSB! Execuţie de senzaţie a jucătorului de naţională

Joao Paulo (27 de ani) a marcat primul lui gol în tricoul FCSB-ului. Este abia al doilea gol al lui Joao Paulo în România. El a mai înscris o dată pentru Oţelul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joao Paulo a egalat în minutul 56, cu un şut de senzaţie, de la distanţă, plasat. Balonul a avut şi forţă, a fost şi lângă bară, iar tânărul portar al Farului, pe care FCSB îl vrea, Rafael Munteanu (20 de ani), nu a putut interveni.

Paulo “a deschis balul” pentru FCSB. După golul său egalizator, campioana ultimelor două sezoane a mai punctat de două ori, prin Juri Cisotti (min. 62) şi Florin Tănase (min. 64).

Joao Paulo este internaţional al Capului Verde. Cotat la 700.000 de euro de către transfermarkt.com, Joao Paulo a evoluat în 39 de meciuri pentru naţionala Capului Verde, pentru care a înscris şi un gol.

Joao Paulo a evoluat în calificările pentru Cupa Mondială, sperând să prindă lotul Capului Verde şi la Mondialul din acest an.