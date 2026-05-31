Ofertă pentru transferul lui Darius Olaru de la FCSB! Gigi Becali: “Vreau 4,5 milioane de euro”

Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului, ar putea pleca din România în această vară, iar Gigi Becali a dezvăluit că a primit o ofertă pentru mijlocașul său. O formație din zona arabă a pus pe masă 3 milioane de euro pentru semnătura fotbalistului de 28 de ani, însă patronul roș-albaștrilor își dorește să primească mai mult.
FCSB ar putea să se despartă după acest sezon de Darius Olaru, jucător care se află din iarna anului 2020 la roș-albaștri. După barajul cu Dinamo, Mihai Stoica anunța că mijlocașul de 28 de ani e posibil să plece în vară, iar duminică seara Gigi Becali a oferit mai multe detalii în acest sens.
Darius Olaru are ofertă din străinătate. Becali vrea să scape de o investiție la club
Latifundiarul din Pipera a mărturisit că a primit o ofertă din Golf pentru căpitanul FCSB-ului, însă nu e mulțumit de suma propusă de arabi. Echipa din străinătate a pus la bătaie 3 milioane de euro pentru Olaru, dar Becali ar vrea să primească undeva între 4 și 4,5 milioane.
Conducătorul roș-albaștrilor consideră că în cazul în care transferul lui Olaru s-ar concretiza, atunci nu ar mai fi nevoit să investească la echipă suma pe care ar primi-o de pe urma mutării.
“Vreau 4,5 milioane de euro. Domne, nu pot să spun (n.r. despre cine e vorba). Din zona arabă, da. (n.r. Ilie Dumitrescu intuiește din studio că e vorba de Olaru) Uite, aţi ghicit.
Poate îl dau şi pe 4 milioane de euro, dar nu vreau să ştie ei. Au oferit 3 milioane de euro. M-am gândit că vreau să bag 4-5 milioane de euro şi poate face Dumnezeu să-i iau din transferuri“, a dezvăluit Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
Darius Olaru se află la FCSB din 2020, de când a venit de la Gaz Metan Mediaș pe 600.000 de euro. În acest sezon, a adunat 51 de meciuri, 15 goluri și opt pase decisive.
- Farul – Chindia 1-1 (4-2 d.l.d.d.). Constănţenii rămân în Liga 1 cu mari emoţii
- “Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”
- O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer
- Lovitura pe care Gigi Becali e gata să i-o dea lui Dinamo. Începe negocierile pentru vedeta “câinilor”
- Gigi Becali îl vinde pe “cel mai bun mijlocaş din România”! Propunere pentru Ilie Dumitrescu: “Spune-i să dea banii”