Ofertă pentru transferul lui Darius Olaru de la FCSB! Gigi Becali: “Vreau 4,5 milioane de euro”

Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului, ar putea pleca din România în această vară, iar Gigi Becali a dezvăluit că a primit o ofertă pentru mijlocașul său. O formație din zona arabă a pus pe masă 3 milioane de euro pentru semnătura fotbalistului de 28 de ani, însă patronul roș-albaștrilor își dorește să primească mai mult.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB ar putea să se despartă după acest sezon de Darius Olaru, jucător care se află din iarna anului 2020 la roș-albaștri. După barajul cu Dinamo, Mihai Stoica anunța că mijlocașul de 28 de ani e posibil să plece în vară, iar duminică seara Gigi Becali a oferit mai multe detalii în acest sens.

Darius Olaru are ofertă din străinătate. Becali vrea să scape de o investiție la club

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că a primit o ofertă din Golf pentru căpitanul FCSB-ului, însă nu e mulțumit de suma propusă de arabi. Echipa din străinătate a pus la bătaie 3 milioane de euro pentru Olaru, dar Becali ar vrea să primească undeva între 4 și 4,5 milioane.

Conducătorul roș-albaștrilor consideră că în cazul în care transferul lui Olaru s-ar concretiza, atunci nu ar mai fi nevoit să investească la echipă suma pe care ar primi-o de pe urma mutării.

“Vreau 4,5 milioane de euro. Domne, nu pot să spun (n.r. despre cine e vorba). Din zona arabă, da. (n.r. Ilie Dumitrescu intuiește din studio că e vorba de Olaru) Uite, aţi ghicit.