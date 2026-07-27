Superb! Mesajul postat de Lionel Scaloni la o săptămână după finala Cupei Mondiale: „Adevăratul trofeu”

Lionel Scaloni a decis să posteze un mesaj pe rețelele sociale îndreptat către poporul argentinian, la o săptămână după ce sud-americanii au pierdut finala Cupei Mondiale contra Spaniei. Selecționerul de 48 de ani a vorbit la superlativ despre elevii săi, pe care i-a felicitat pentru atitudinea afișată pe parcursul turneului final.

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Spania a învins pe 19 iulie Argentina în finala Cupei Mondiale cu scorul de 1-0, grație golului marcat în prelungiri de Ferran Torres. După ultimul act disputat pe MetLife Stadium, Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a acordat câteva declarații jurnaliștilor, cea mai marcantă venind la conferința de presă de după meci, când a izbuncnit în plâns.

Mesajul lui Lionel Scaloni pentru poporul din Argentina

Cu toate acestea, antrenorul „pumelor” nu a spus tot ce avea pe suflet „la cald”, motiv pentru care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Scaloni și-a cerut scuze în fața întregii Argentine pentru că nu a putut aduce al patrulea titlu mondial din istoria țării și remarcat spiritul de luptă al elevilor săi.

Textul postat de Scaloni pe rețelele sociale a fost însoțit de o poză care îl surprinde pe el alături de membrii staff-ului său din naționala Argentinei, după un meci.

„După o săptămână intensă în care tristețea s-a împletit cu bucuria, lacrimile cu zâmbetele, anxietatea cu pacea, iar nervii cu calmul, acum pot în sfârșit să mă așez și să scriu câteva cuvinte. Chiar dacă toți știți că nu sunt o persoană căreia îi plac rețelele sociale, poate ăsta e cel mai bun mod prin care să ajung la voi.