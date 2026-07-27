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Superb! Mesajul postat de Lionel Scaloni la o săptămână după finala Cupei Mondiale: „Adevăratul trofeu”

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 10:28

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Superb! Mesajul postat de Lionel Scaloni la o săptămână după finala Cupei Mondiale: „Adevăratul trofeu

Lionel Scaloni, în timpul intonării imnului Argentinei / Getty Images

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Lionel Scaloni a decis să posteze un mesaj pe rețelele sociale îndreptat către poporul argentinian, la o săptămână după ce sud-americanii au pierdut finala Cupei Mondiale contra Spaniei. Selecționerul de 48 de ani a vorbit la superlativ despre elevii săi, pe care i-a felicitat pentru atitudinea afișată pe parcursul turneului final.

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Spania a învins pe 19 iulie Argentina în finala Cupei Mondiale cu scorul de 1-0, grație golului marcat în prelungiri de Ferran Torres. După ultimul act disputat pe MetLife Stadium, Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a acordat câteva declarații jurnaliștilor, cea mai marcantă venind la conferința de presă de după meci, când a izbuncnit în plâns.

Mesajul lui Lionel Scaloni pentru poporul din Argentina

Cu toate acestea, antrenorul „pumelor” nu a spus tot ce avea pe suflet „la cald”, motiv pentru care a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Scaloni și-a cerut scuze în fața întregii Argentine pentru că nu a putut aduce al patrulea titlu mondial din istoria țării și remarcat spiritul de luptă al elevilor săi.

Textul postat de Scaloni pe rețelele sociale a fost însoțit de o poză care îl surprinde pe el alături de membrii staff-ului său din naționala Argentinei, după un meci.

După o săptămână intensă în care tristețea s-a împletit cu bucuria, lacrimile cu zâmbetele, anxietatea cu pacea, iar nervii cu calmul, acum pot în sfârșit să mă așez și să scriu câteva cuvinte. Chiar dacă toți știți că nu sunt o persoană căreia îi plac rețelele sociale, poate ăsta e cel mai bun mod prin care să ajung la voi.

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Primul lucru pe care vreau să îl spun e că îmi pare rău că nu am putut să vă aduc încă un trofeu și încă un motiv să fiți fericiți, chiar dacă ar fi durat doar câteva zile, și să vă ajut să uitați de momentele dificile din viață. Vreau însă să vă aduc aminte ce au încercat să vă arate acest grup de jucători, războinicii mei, cum îi numeam eu mereu când vorbeam de ei cu soția mea.

Munca lor asiudă, ambiția de a merge mai departe, credința lor, atitudinea lor de «Pot să o fac», de a nu renunța (chiar și atunci când totul se simte imposibil), de a da totul (chiar și atunci când nu mai pot), de a îndura «găleți» de critici (de la oameni care nu ne cunosc), unitatea, dorința de a rămâne în picioare când picioarele nu mai ascultă de creier… Acesta e adevăratul trofeu.

Rămân veșnic recunoscător staff-ului meu tehnic, jucătorilor, conducerii federației, cei care muncesc în tăcere ca să ne facă să ne simțim bine și fiecăruia dintre voi pentru afecțiunea arătată.

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Lionel Scaloni

P.S. Oricine are un prieten argentinian are o comoară„, a scris selecționerul sud-american pe contul său de Instagram.

 
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În ceea ce îi privește pe Scaloni, rămâne de văzut dacă acesta va mai rămâne selecționerul Argentinei după ce îi expiră contractul scadent la finalul anului 2026.

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