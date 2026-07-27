Kylian Mbappe, scrisoare către poporul francez după Cupa Mondială: „Nu ne-ați abandonat niciodată”

Căpitanul echipei naţionale a Franţei, Kylian Mbappé, s-a adresat luni publicului francez printr-o scrisoare deschisă, transmisă în mai multe publicaţii, printre care şi „L’Équipe”, într-un spaţiu publicitar.

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După eliminarea echipei „Les Bleus” în semifinalele Cupei Mondiale împotriva Spaniei (2-0), atacantul a ţinut să-şi exprime recunoştinţa faţă de publicul francez: „Nu ne-aţi abandonat niciodată, nici măcar în momentele cele mai grele, nici măcar atunci când nu meritam acest sprijin. Această poveste a fost scrisă de milioane de mâini, nu doar de cele unsprezece de pe teren, purtate de aceeaşi ardoare„.

Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale (22 de goluri) a afirmat că „Les Bleus” au trăit „o poveste incredibilă„, dar subliniază totodată că lipsa unui trofeu colectiv „doare, şi va mai durea încă o vreme„. Atacantul de la Real Madrid adaugă, de altfel, că „titlul de golgheter îl accept cu mândrie, dar ar fi fost mult mai bine dacă aş fi avut şi cupa„.

În ciuda tuturor acestor lucruri, el vorbeşte despre jucătorii echipei Franţei ca fiind „mândri” şi care au „dat totul”.

„Fotbalul, în fond, rămâne un joc”

Mbappé le mulţumeşte astfel coechipierilor săi, suporterilor, dar şi staff-ului echipei „Les Bleus”, „tuturor celor pe care nimeni nu-i vede niciodată şi fără de care nimic din toate acestea nu ar fi posibil”.