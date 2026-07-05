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Surpriză mare! Kennedy Boateng poate ajunge sub comanda fostului antrenor de la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 11:36

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Surpriză mare! Kennedy Boateng poate ajunge sub comanda fostului antrenor de la FCSB

Kennedy Boateng / Sportpictures

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La scurt timp după ce s-a despărțit de Dinamo București, Kennedy Boateng are mari șanse să continue în fotbalul european, în ciuda faptului că se vorbea de un interes pentru acesta din țările arabe.

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Stoperul în vârstă de 29 de ani a fost propus unei echipe unde antrenor este un fost tehnician al celor de la FCSB. El ar semna din postura de jucător liber de contract.

Kennedy Boateng se poate transfera în Turcia

Kennedy Boateng poate să dea o adevărată lovitură în această vară, la scurt timp după ce a părăsit-o pe Dinamo București. Stoperul togolez a fost propus în Turcia, mai exact la Gaziantep, acolo unde antrenor este Mirel Rădoi.

Tony Appiah, impresarul fotbalistului dorit și de Gigi Becali, l-a propus pe jucător la Gaziantep și Kocaelispor. Boateng a fost propus și la echipele din țările arabe, dar până acum, acesta nu și-a însușit niciun angajament.

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