„Va pleca Olise la Real Madrid?!” Un jucător din naționala Franței a răspuns la întrebare cu un singur cuvânt

Fundașul celor de la Bayern Munchen, Dayot Upamecano, coechipier cu Michael Olise și la echipa de club, și la echipa națională, a vorbit despre viitorul mijlocașului la finalul partidei câștigate de Franța cu 1-0 în fața Paraguay-ului la Campionatul Mondial.

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Franța va întâlni Maroc în sferturile de finală, partidă care va avea loc joi de la ora 23:00 și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Upamecano risipește orice speculație

Despre un eventual transfer al lui Michael Olise în această vară la Real Madrid s-a tot vorbit, jucătorul francez fiind marele vis al lui Florentino Perez pentru un transfer. Deși s-a speculat că Olise ar fi jucătorul de 150 de milioane de euro pentru care Real urma să facă ofertă după alegerile prezidențiale, oferta a mers către Atletico pentru Julian Alvarez. Asta pentru că Real nu vrea să pornească vreun conflict cu Bayern care să facă orice transfer imposibil.

Însă mutarea pare imposibilă oricum. Lucru pe care l-a spus și Dayot Upamecano la microfonul celor de la Sky Sport Germania după meciul cu Paraguay. Cu un „zâmbet atotștiutor”, așa cum îl descriu jurnaliștii nemți, Upamecano a răspuns categoric când a fost întrebat despre posibilitatea ca Olise să meargă la Real Madrid: „Rămâne, rămâne!” a spus clar Upamecano.

Presa din Spania continuă să speculeze pe seama unui transfer și susțin că Olise ar fi tentat de o asemenea mutare, însă nu va face valuri la Munchen pentru a o forța pe Bayern să accepte un transfer. În schimb, Real așteaptă un semn pentru a face o ofertă clară și are un cec de 200 de milioane de euro pregătit pentru transferul lui Olise. În schimb, Bayern continuă să considere că jucătorul este „de neatins” în această vară.