Ciprian Marica a dat verdictul înainte de România - Bosnia! Ce a spus despre absenţa lui Louis Munteanu - Antena Sport

Ciprian Marica, înainte de România – Bosnia: „Suntem mai buni decât ei" „Când vorbesc de Bosnia îmi aduc aminte de acel 3-0 pe Giuleşti, un gol Mutu, două goluri Marica şi un penalty ratat de Săpunaru. După care am plecat în Brazilia, fără Răzvan Lucescu, antrenorul naţionalei, fără Tamaş şi fără Didi, Dumnezeu să îl ierte. Au fost evenimente după acea partidă, cam astea sunt amintirile mele. O generaţie bună a Bosniei. Astăzi cred că suntem mai buni decât ei, avem avantajul terenului propriu, al suporterilor. Înţeleg că stadionul va fi plin. Suporterii îi vor încuraja pe băieţi. Avem rezultate bune, care ne dau încredere şi speranţă că putem să mergem la Mondial, după mulţi-mulţi ani.

Această grupă a fost un cadou, trebuie să profităm de aceste cadouri. Avem şanse şi le ţinem pumnii băieţilor.

E foarte adevărat că ne lipsesc anumiţi jucători şi sunt curios şi eu cum va gestiona domnul Mircea Lucescu şi ce surprize va avea pentru noi. Cred că aşteptaţi cu toţii o explicaţie de ce Louis Munteanu nu este convocat. Sincer, nu este doar viitorul Louis Munteanu, este şi prezentul, este golgheterul campionatului şi acest puşti zic eu că merita să fie acolo. Nu ştiu dacă merita să joace, să fie titular, dar merita să fie la echipa naţională. M-a surprins neconvocarea lui Louis Munteanu, trebuie să recunosc şi de-abia aştept să aflu care au fost motivele neconvocării lui.

Totodată, avem jucători, atacanţi, Bîrligea, care vine după 3 săptămâni şi nu arată că a fost accidentat, are ritm, simte poarta, marchează. Mai avem un Alibec acolo, care are acea sclipire, iar puştiul ăsta, Drăguş, care are calităţi fantastice. Un dribling şi o calitate tehnică în regim de viteză pe car rar le vedem. Are de unde alege domnul Mircea Lucescu. Nu spun că ar fi meritat să fie Louis Munteanu în detrimentul unuia sau a altuia, dar cred că ar fi meritat să fie acolo”, a spus Ciprian Marica la Gala Sportului Românesc.

