Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA  - Antena Sport

Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA

Europa League 
Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA 

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 august 2025, 13:11

Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA 

Lincol Red Imps

Campioana din teritoriul britanic cu doar 34.000 de locuitori, care se întinde pe circa 6,8 kilometri pătrați la capătul sudic al continentului, a scris istorie în Europa. 

Lincoln Red Imps s-a calificat în grupele europene, după ce a eliminat-o joi seara pe FC Noah, din Armenia. Clubul din Gibraltar va juca pentru un loc în Europa League cu Braga, echipa care a trecut de CFR Cluj. Chiar și în cazul unui eșec cu portughezii, Lincoln Red Imps are asigurată prezența în toamna Conference League! 

Campioana Gibraltarului a obținut calificarea dramatic, la penalty-uri, în Armenia (6-5, după 0-0 la capătul a 120 de minute și 1-1 în tur, în Gibraltar). Christian Rutjens (27 de ani), fostul jucător de la Chindia Târgoviște, a fost integralist la Lincoln și a transformat o lovitură de departajare. 

Christian Rutjens, fost la Chindia: „Succes istoric pentru noi!” 

„E un succes istoric pentru noi și pentru Gibraltar”, a spus Rutjens imediat după meci, pentru Antena Sport. „E a doua oară când Lincoln merge în grupele europene, după sezonul 2021-2022, dar e prima oară într-un play-off de Europa League”, a mai zis apărătorul central. 

Rutjens a jucat la Chindia Târgoviște în 2023, dar a părăsit echipa dâmbovițeană după cinci luni, din cauză că nu și-a primit salariul. Născut la Marbella, lângă Malaga, Rutjens are cetățenie spaniolă și olandeză. Fost junior la Rayo Vallecano și Benevento, fundașul are și o prezență în Serie A: pe 20 mai 2018, a jucat pentru Benevento într-un meci cu Chievo (0-1). 

Într-un interviu recent cu Antena Sport, Rutjens spunea că ar reveni în România, în cazul unei oferte serioase. „Îmi place România. Din păcate, la Târgoviște nu am putut să-mi demonstrez calitățile din cauza situației de acolo”, spunea el. 

„Cel mai organizat club” într-o ligă în care jucătorii au și al doilea job 

Lincoln Red Imps e cea mai puternică grupare din Gibraltar, cu antrenor din Spania (Juanjo Bezares) și numeroși jucători iberici în lot. „E cea mai organizată echipă de aici. E diferență mare între Lincoln și restul cluburilor”, povestea Rutjens, care anterior a evoluat la Europa FC, o altă formație locală. 

În liga din Gibraltar, majoritatea jucătorilor sunt semi-profesioniști și au și alte joburi în afara fotbalului. Salariile se învârt pe la 1.500 de lire pe lună, în contextul în care chiriile pornesc de la 1.000, pentru o garsonieră! Din acest motiv, jucătorii străini locuiesc în Spania, în orașul de lângă graniță, La Línea de la Concepción, unde viața e mult mai ieftină. 

Inclusiv Rutjens locuiește în Spania, dar acasă, la Marbella, la circa 80 de kilometri de Gibraltar. „Gibraltar e un loc frumos, dar chiriile sunt într-adevăr imposibile. Eu merg la antrenamente și apoi mă întorc la Marbella, zi de zi”, povestea apărătorul. 

  • 1,82 milioane de euro valorează întreg lotul lui Lincoln Red Imps, potrivit Transfermarkt.
  • 29 de titluri și 20 de Cupe ale Gibraltarului (Rock Cup) a câștigat Lincoln Red Imps.
  • Lincoln îl are în lot pe Lee Casciaro (43 de ani), care evoluează la club din 1998 și a câștigat peste 50 de trofee cu echipa!
