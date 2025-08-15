Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA  - Antena Sport

Campioana din teritoriul britanic cu doar 34.000 de locuitori, care se întinde pe circa 6,8 kilometri pătrați la capătul sudic al continentului, a scris istorie în Europa.
Lincoln Red Imps s-a calificat în grupele europene, după ce a eliminat-o joi seara pe FC Noah, din Armenia. Clubul din Gibraltar va juca pentru un loc în Europa League cu Braga, echipa care a trecut de CFR Cluj. Chiar și în cazul unui eșec cu portughezii, Lincoln Red Imps are asigurată prezența în toamna Conference League!
Campioana Gibraltarului a obținut calificarea dramatic, la penalty-uri, în Armenia (6-5, după 0-0 la capătul a 120 de minute și 1-1 în tur, în Gibraltar). Christian Rutjens (27 de ani), fostul jucător de la Chindia Târgoviște, a fost integralist la Lincoln și a transformat o lovitură de departajare.
Christian Rutjens, fost la Chindia: „Succes istoric pentru noi!”
„E un succes istoric pentru noi și pentru Gibraltar”, a spus Rutjens imediat după meci, pentru Antena Sport. „E a doua oară când Lincoln merge în grupele europene, după sezonul 2021-2022, dar e prima oară într-un play-off de Europa League”, a mai zis apărătorul central.
Rutjens a jucat la Chindia Târgoviște în 2023, dar a părăsit echipa dâmbovițeană după cinci luni, din cauză că nu și-a primit salariul. Născut la Marbella, lângă Malaga, Rutjens are cetățenie spaniolă și olandeză. Fost junior la Rayo Vallecano și Benevento, fundașul are și o prezență în Serie A: pe 20 mai 2018, a jucat pentru Benevento într-un meci cu Chievo (0-1).
Într-un interviu recent cu Antena Sport, Rutjens spunea că ar reveni în România, în cazul unei oferte serioase. „Îmi place România. Din păcate, la Târgoviște nu am putut să-mi demonstrez calitățile din cauza situației de acolo”, spunea el.
„Cel mai organizat club” într-o ligă în care jucătorii au și al doilea job
Lincoln Red Imps e cea mai puternică grupare din Gibraltar, cu antrenor din Spania (Juanjo Bezares) și numeroși jucători iberici în lot. „E cea mai organizată echipă de aici. E diferență mare între Lincoln și restul cluburilor”, povestea Rutjens, care anterior a evoluat la Europa FC, o altă formație locală.
În liga din Gibraltar, majoritatea jucătorilor sunt semi-profesioniști și au și alte joburi în afara fotbalului. Salariile se învârt pe la 1.500 de lire pe lună, în contextul în care chiriile pornesc de la 1.000, pentru o garsonieră! Din acest motiv, jucătorii străini locuiesc în Spania, în orașul de lângă graniță, La Línea de la Concepción, unde viața e mult mai ieftină.