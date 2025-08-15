Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor - Antena Sport

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei echipe care reprezintă în continuare România în cupele europene și după seara de joi. Dacă “roș-albaștrii” au rămas în Europa League după ce au trecut de Drita, ardelenii au “retrogradat” în Conference League după eșecul cu Braga, acolo unde au ajuns și oltenii după ce au eliminat-o pe Spartak Trnava.
Statisticienii de la Football Meets Data au analizat adversarele celor trei echipe din play-off-ul UEL și UECL și au venit cu probabilitățile de a merge mai departe pentru români.
FCSB și CFR văzute favorite, Universitatea Craiova e outsider
FCSB a trecut aseară de Drita în turul 3 preliminar Europa League după ce i-a învins pe kosovari și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Pe elevii lui Elias Charalambous îi așteaptă acum meciurile cu Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției din sezonul recent încheiat.
Cei de la Football Meets Data au analizat calculele de calificare ale celor două echipe și o văd pe campioana României cu o probabilitate de 69% de a merge mai departe. Procentul este unul ridicat, însă nu se compară cu numerele pe care le înregistrase FCSB în fața unor adversari precum Inter d’Escaldes, Shkendija sau chiar și Drita, care treceau de borna 80 și chiar 90.
[📊 Probabilities in 🟠 UEL PO]
📈 Biggest favorites to reach 🟠 LS:
▪️ 98% 🇵🇹 Braga
▪️ 88% 🇳🇱 Utrecht
▪️ 86% 🇩🇰 Midtjylland
⚖️ Most balanced tie:
▪️ 🇮🇱 Maccabi TA v Dynamo Kyiv 🇺🇦
🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/6E56p8a8i5
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025
În ceea ce privește formațiile din Conference League, CFR Cluj e văzută și ea favorită în “dubla” cu suedezii de la Hacken, însă și mai la limită decât FCSB. Ardelenii au o probabilitate de 58% de a se califica. Pe tabloul outsiderilor se află Universitatea Craiova, care e dată cu o șansă de calificare de 44% în fața turcilor de la Bașakșehir.
[📊 Probabilities in 🟢 UECL PO]
📈 Biggest favorites to reach 🟢 LS:
▪️ 96% 🇮🇸 Breidablik
▪️ 94% 🇪🇸 Rayo Vallecano
▪️ 93% 🏴 Crystal Palace
▪️ 91% 🇮🇹 Fiorentina
⚖️ Most balanced tie:
▪️ 🇨🇾 Omonoia v WAC 🇦🇹
🚨 Full projections for ALL TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available… pic.twitter.com/E0cGv8GTBb
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025
Meciurile celor trei echipe din România din play-off-ul Europa și Conference League se vor disputa pe 21 și 28 august.