Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. Programul anunțat de UEFA - Antena Sport

S-a aflat când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. UEFA a stabilit orele de start ale partidelor echipelor românești din Europa League, respectiv Conference League.
FCSB se va duela cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală de Europa League. Turul se va disputa în Scoția, joi, 21 august, de la ora 21:45. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, la București, de la 21:30.
Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene
În aceleași zile vor juca și Universitatea Craiova și CFR Cluj, în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Bașakșehir de la ora 20:45, în Turcia. Returul va avea loc în Bănie, pe 28 august, de la 20:30.
CFR Cluj se va duela cu Hacken pentru un loc în grupa principală de Conference League. Partida tur, care se va disputa în Suedia, se va disputa de la 20:00, iar returul de la ora 20:30.
Programul echipelor românești în play-off-ul cupelor europene:
Joi, 21 august:
- Hacken – CFR Cluj, ora 20:00
- Bașakșehir – Universitatea Craiova, 20:45
- Aberdeen – FCSB, 21:45
Joi, 28 august (retur)
- CFR Cluj – Hacken, 20:30
- Universitatea Craiova – Bașakșehir, 20:30
- FCSB – Aberdeen, 21:30
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa
Cei de la Football Meets Data au analizat calculele de calificare ale celor două echipe și o văd pe campioana României cu o probabilitate de 69% de a merge mai departe. Procentul este unul ridicat, însă nu se compară cu numerele pe care le înregistrase FCSB în fața unor adversari precum Inter d’Escaldes, Shkendija sau chiar și Drita, care treceau de borna 80 și chiar 90.