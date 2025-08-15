Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. Programul anunțat de UEFA - Antena Sport

S-a aflat când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. UEFA a stabilit orele de start ale partidelor echipelor românești din Europa League, respectiv Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se va duela cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală de Europa League. Turul se va disputa în Scoția, joi, 21 august, de la ora 21:45. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, la București, de la 21:30.

Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene

În aceleași zile vor juca și Universitatea Craiova și CFR Cluj, în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Bașakșehir de la ora 20:45, în Turcia. Returul va avea loc în Bănie, pe 28 august, de la 20:30.

CFR Cluj se va duela cu Hacken pentru un loc în grupa principală de Conference League. Partida tur, care se va disputa în Suedia, se va disputa de la 20:00, iar returul de la ora 20:30.

Programul echipelor românești în play-off-ul cupelor europene: