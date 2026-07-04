Columbia – Ghana 1-0, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sud-americanii, mai periculoşi

Duel între Columbia şi Ghana la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Duelul dintre Columbia şi Ghana se joacă ACUM şi este în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY, iar în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Cele două joacă pentru ultimul loc de calificare pentru faza optimilor de finală la Cupa Mondială 2026.

Columbia – Ghana 1-0, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 45+1: Ocazie Columbia! O reluare a lui Mojica e respinsă în ultimul moment de Zigi.

Min. 40: Ocazie Ghana! Inaki Williams trage cu stângul, de la aproximativ 20 de metri, însă nu poate să prindă spaţiul porţii.

Min. 38: Ocazie Columbia! Un atac rapid duce mingea la Luis Diaz, însă şutul său din careu e unul slab.