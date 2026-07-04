Vozinha are mai multe driblinguri decât Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială! Statistică incredibilă

Vozinha a părăsit Cupa Mondială cu capul sus. Portarul Insulelor Capului Verde a ajuns la mai multe driblinguri reușite decât Cristiano Ronaldo, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

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Vozinha a făcut un meci excelent cu Argentina. Chiar dacă naționala sa a fost eliminată, portarul a reușit mai multe parade, dar și un dribling, în fața lui Lautaro Martinez.

Vozinha l-a depășit pe Cristiano Ronaldo la capitolul driblinguri, la Cupa Mondială

Astfel, Vozinha a ajuns la un dribling reușit la turneul final. A fost îndeajuns pentru a-l depăși pe Cristiano Ronaldo, care nu a reușit, până în momentul de față, niciun dribling la Cupa Mondială din 2026.

Cristiano Ronaldo a fost integralist în 3 partide la Mondialul american, în care a reușit să marcheze de 3 ori. Pentru superstarul lusitan urmează duelul cu Spania, din optimile turneului.

De cealaltă parte, Vozinha se va întoarce acasă, după eliminarea de la Mondial. Însă, după acest parcurs, jucătorii din Capul Verde și-a câștigat respectul întregii lumi.