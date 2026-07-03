Ce le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia

Finalul partidei Portugalia – Croaţia 2-1, din şaisprezecimile Campionatului Mondial, a fost unul cu adevărat dramatic. Croaţii au avut un gol anulat în al 13-lea minut al prelungirilor, după o fază care a necesitat intervenţia VAR.

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Gvardiol a înscris după ce a primit o pasă de la Pasalic. Totul a venit după o centrare lungă de pe partea stângă, iar Matanovic a părut că a deviat subtil mingea, moment în care Pasalic era în ofsaid. Arbitrii au fost nevoiţi să stabilească dacă Matanovic atinge sau nu mingea, pentru a putea valida reuşita.

Ce le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial

Norvegianul Eskas a mers la VAR şi s-a întors cu verdictul crunt pentru Luka Modric şi ai săi: Matanovic a deviat mingea, astfel că golul a fost anulat. După aceea, nordicul le-a dat explicaţii jucătorilor croaţi.

“Am simţit un contact la nivelul firelor de păr şi l-am întrebat pe arbitru ce s-a întâmplat. Nu eram sigur dacă am atins mingea sau nu. Arbitrul mi-a spus că cipul din minge l-a atenţionat că am atins mingea”, a spus Matanovic, citat de jutarnji.hr.

“Nu ştiu ce s-a întâmplat la final. L-am întrebat pe arbitru ce a văzut şi mi-a spus că nimic, dar că senzorii din minge i-au atras atenţia că Matanovic a atins balonul”, a completat şi Martin Baturina.