Ce le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia

Finalul partidei Portugalia – Croaţia 2-1, din şaisprezecimile Campionatului Mondial, a fost unul cu adevărat dramatic. Croaţii au avut un gol anulat în al 13-lea minut al prelungirilor, după o fază care a necesitat intervenţia VAR.
Gvardiol a înscris după ce a primit o pasă de la Pasalic. Totul a venit după o centrare lungă de pe partea stângă, iar Matanovic a părut că a deviat subtil mingea, moment în care Pasalic era în ofsaid. Arbitrii au fost nevoiţi să stabilească dacă Matanovic atinge sau nu mingea, pentru a putea valida reuşita.
Ce le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial
Norvegianul Eskas a mers la VAR şi s-a întors cu verdictul crunt pentru Luka Modric şi ai săi: Matanovic a deviat mingea, astfel că golul a fost anulat. După aceea, nordicul le-a dat explicaţii jucătorilor croaţi.
“Am simţit un contact la nivelul firelor de păr şi l-am întrebat pe arbitru ce s-a întâmplat. Nu eram sigur dacă am atins mingea sau nu. Arbitrul mi-a spus că cipul din minge l-a atenţionat că am atins mingea”, a spus Matanovic, citat de jutarnji.hr.
“Nu ştiu ce s-a întâmplat la final. L-am întrebat pe arbitru ce a văzut şi mi-a spus că nimic, dar că senzorii din minge i-au atras atenţia că Matanovic a atins balonul”, a completat şi Martin Baturina.
Portugalia – Croaţia 2-1
Croaţia lui Luka Modric şi Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu au făcut rabat de la spectacol, în această partidă pe contre şi cu răsturnări incredibile de situaţie.
Croaţia a deschis scorul în minutul 53, prin Perisic.
Portugalia a egalat în minutul 68, prin Cristiano Ronaldo, din penalti. A fost primul gol marcat de legendarul jucător portughez într-un meci de eliminare directă la Cupa Mondială. Este al 11-lea său gol la CM, el fiind singurul jucător care a înscris la şase ediţii.
Pentru Portugalia a mai marcat Goncalo Ramos, în minutul 90+4.
Şi într-un final absolut exploziv, Gvardiol a marcat, în minutul 90+13, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid, după analiza VAR.
În minutul 82, legendarul Cristiano Ronaldo a fost înlocuit cu Ruben Neves, banderola de căpitan al Portugaliei fiind preluată de Bernardo Silva.
În optimi, Portugalia va întâlni campioana europeană Spania.
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