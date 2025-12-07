Controverse după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. Detaliul care a trecut neobservat - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 a avut loc vineri, însă evenimentul care a avut loc la Washington continuă să fie un subiect de dezbatere. Recent, a fost publicat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde un moment trecut neobservat, dar care cu siguranță va genera controverse.
Procesul de tragere la sorți a implicat superstaruri din sportul american, iar de extragerea naționalelor din prima urnă s-a ocupat Tom Brady. Fostul superstar din NFL a făcut un gest care nu a fost observat de fanii fotbalului pe transmisiune, dar care a fost recent trădat într-un videoclip postat pe rețelele sociale, potrivit sportal.gr.
Suspiciuni de măsluire a tragerii la sorți
La un moment dat, Brady a luat o bilă din urnă, s-a uitat la ea, după care a pus-o înapoi în bol. Fostul jucător de fotbal american a amestecat din nou bilele, după care a scos alta, naționala aleasă fiind Olanda.
🚨 En El sorteo de ayer del Mundial Tom Brady toma una bola la mira, la suelta, y vuelve a revolver el Pot 1
🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/WROV1MRS3U
— Arielipillo (@arielipillo) December 6, 2025
Când Brady a făcut gestul respectiv, ultima națională extrasă fusese Germania, care a fost repartizată în Grupa E. În acel moment, mai erau șapte reprezentative care așteptau să își afle grupa, și anume Olanda, Belgia, Spania, Franța, Argentina, Portugalia și Anglia.
În mod evident, momentul cu Brady în prim-plan a generat suspiciuni, iar în spațiul public au apărut voci care suspectează inclusiv măsluirea tragerii la sorți. Nimeni dintre oficialii prezenți la eveniment nu a semnalat gestul respectiv. Există însă și șanse ca ce s-a întâmplat cu Tom Brady să fie doar o teorie a conspirației, iar bila extrasă inițial de fostul sportiv să nu fi fost “marcată”, așa cum cred unii oameni acum.
Grupele Cupei Mondiale din 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
