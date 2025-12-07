Controverse după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. Detaliul care a trecut neobservat - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 a avut loc vineri, însă evenimentul care a avut loc la Washington continuă să fie un subiect de dezbatere. Recent, a fost publicat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde un moment trecut neobservat, dar care cu siguranță va genera controverse.

Procesul de tragere la sorți a implicat superstaruri din sportul american, iar de extragerea naționalelor din prima urnă s-a ocupat Tom Brady. Fostul superstar din NFL a făcut un gest care nu a fost observat de fanii fotbalului pe transmisiune, dar care a fost recent trădat într-un videoclip postat pe rețelele sociale, potrivit sportal.gr.

Suspiciuni de măsluire a tragerii la sorți

La un moment dat, Brady a luat o bilă din urnă, s-a uitat la ea, după care a pus-o înapoi în bol. Fostul jucător de fotbal american a amestecat din nou bilele, după care a scos alta, naționala aleasă fiind Olanda.

Când Brady a făcut gestul respectiv, ultima națională extrasă fusese Germania, care a fost repartizată în Grupa E. În acel moment, mai erau șapte reprezentative care așteptau să își afle grupa, și anume Olanda, Belgia, Spania, Franța, Argentina, Portugalia și Anglia.