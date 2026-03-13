Jucătorii pe care mizează Florin Răducioiu în barajul României cu Turcia: “Sunt foarte optimist”

Florin Răducioiu (55 de ani), unul dintre eroii României la Mondialul din 1994, e foarte optimist înaintea barajului tricolorilor, din deplasare, cu Turcia.

Răducioiu mizează pe forma lui Dennis Man şi pe cea a lui Valentin Mihăilă şi Ianis Hagi înaintea duelului cu turcii. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va întâlni echipa care se va impune din duelul Slovaciei cu Kosovo în finala pentru World Cup 2026. Pierzătoarele vor juca şi ele un amical FIFA.

Răducioiu mizează pe Dennis Man, Mihăilă şi Ianis Hagi în duelul României cu Turcia

“Este un meci crucial pentru fotbalul românesc, pe care trebuie neapărat să-l câştigăm. Eu sunt foarte optimist, am mare încredere în băieţi. Sunt foarte mulţi jucători ai echipei naţionale care joacă la echipele de club, şi joacă chiar foarte bine. Şi marchează.

Am văzut Dennis Man, a fost ales cel mai bun jucător în Olanda, Mihăilă, chiar și Hagi. Sunt jucători care sunt în formă, ceea ce mă face să fiu foarte optimist pentru acest meci.