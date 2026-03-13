EXCLUSIV

Jucătorii pe care mizează Florin Răducioiu în barajul României cu Turcia: "Sunt foarte optimist"

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 20:17

Florin Răducioiu, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Florin Răducioiu (55 de ani), unul dintre eroii României la Mondialul din 1994, e foarte optimist înaintea barajului tricolorilor, din deplasare, cu Turcia.

Răducioiu mizează pe forma lui Dennis Man şi pe cea a lui Valentin Mihăilă şi Ianis Hagi înaintea duelului cu turcii. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va întâlni echipa care se va impune din duelul Slovaciei cu Kosovo în finala pentru World Cup 2026. Pierzătoarele vor juca şi ele un amical FIFA.

“Este un meci crucial pentru fotbalul românesc, pe care trebuie neapărat să-l câştigăm. Eu sunt foarte optimist, am mare încredere în băieţi. Sunt foarte mulţi jucători ai echipei naţionale care joacă la echipele de club, şi joacă chiar foarte bine. Şi marchează.

Am văzut Dennis Man, a fost ales cel mai bun jucător în Olanda, Mihăilă, chiar și Hagi. Sunt jucători care sunt în formă, ceea ce mă face să fiu foarte optimist pentru acest meci.

În ciuda pesimismului pe care îl văd, citesc şi aud că echipa naţională e o victimă sigură la acest meci. Eu nu sunt absolut deloc sigur. Merg pe mâna tricolorilor, pe mâna acestor jucători tineri şi cred că ne vom juca şansele oarecum de la egal la egal cu această echipă.

Singura teamă pe care o am este ca tricolorii să reziste presiunii (n.r: puse de fanii turci), pentru că va fi o presiune destul de mare. Avem calităţi foarte bune, avem jucători de mare valoare, jucători tehnici, rapizi, care ştiu să schimbe soarta unui meci. Trebuie să facem meciul vieţii, este o finală, după care vom vedea ce ne aştepta în a doua finală”, a declarat Florin Răducioiu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

România ar avea parte de o grupă accesibilă dacă va ajunge la World Cup 2026. Tricolorii ar fi distribuiţi într-o grupă cu Statele Unite, Paraguay şi Australia.

