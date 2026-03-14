Lucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”

Jucătorii FCSB-ului se bucură după un gol, la un meci

Fostul preparator fizic al FCSB-ului, Thomas Neubert (57 de ani), e de părere că Florin Tănase (31 de ani) merită să fie la echipa naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neubert, care s-a despărţit recent de FCSB, l-a dat exemplu pe Florin Tănase pentru modul în care se pregăteşte.

Thomas Neubert consideră că Florin Tănase merită să fie la naţională

“Tănase e foarte serios, săptămână de săptămână. În fiecare săptămână are un program de pregătire extra în sală. El este foarte motivat”, a declarat Thomas Neubert în exclusivitate pentru AntenaSport.

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are mari probleme în ceea ce priveşte atacul campioanei. Denis Drăguş e OUT din pricina unei suspendări, iar, recent, Louis Munteanu s-a accidentat în Statele Unite şi va rata şi el barajul cu Turcia.

Daniel Bîrligea (25 de ani) va fi mai mult ca sigur vârful României la duelul cu Turcia. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea acestui meci va întâlni echipa care se va impune în duelul dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un meci amical.