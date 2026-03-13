Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: “Nimeni nu ne poate exclude”

Donald Trump a oferit o declaraţie care a ridicat mari semne de întrebare legate de participarea Iranului la World Cup 2026, în urma războiului izbucnit în Orientul Mijlociu. Preşedintele Statelor Unite ale Americii a anunţat că naţionala Iranului este binevenită la turneul final, dar nu crede că este potrivită participarea la World Cup.

La scurt timp după această declaraţie care a ridicat mari semne de întrebare, după ce Trump a vorbit inclusiv despre siguranţa jucătorilor iranieni care participă la World Cup, naţionala de fotbal a Iranului a venit cu un mesaj dur pentru preşedintele SUA.

Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026

Iranienii susţin că nimeni nu îi poate exclude de la World Cup 2026, nici măcar FIFA, forul care organizează evenimentul, în condiţiile în care au obţinut calificarea pe teren.

De asemenea, iranienii l-au atacat pe Trump şi au anunţat că SUA nu ar trebui să fie gazdă dacă nu poate asigura securitatea echipelor:

“Cupa Mondială este un eveniment istoric şi internaţional iar forul care guvernează este FIFA, nu un individ sau o ţară. Echipa naţională a Iranului, cu putere şi cu o serie de victorii decisive obţinute de curajoşii fii ai Iranului, a fost printre primele echipe calificate la acest turneu.