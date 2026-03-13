Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: “Nimeni nu ne poate exclude”

Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: “Nimeni nu ne poate exclude”

Alex Masgras Publicat: 13 martie 2026, 13:30

Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: Nimeni nu ne poate exclude

Donald Trump, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Donald Trump a oferit o declaraţie care a ridicat mari semne de întrebare legate de participarea Iranului la World Cup 2026, în urma războiului izbucnit în Orientul Mijlociu. Preşedintele Statelor Unite ale Americii a anunţat că naţionala Iranului este binevenită la turneul final, dar nu crede că este potrivită participarea la World Cup.

La scurt timp după această declaraţie care a ridicat mari semne de întrebare, după ce Trump a vorbit inclusiv despre siguranţa jucătorilor iranieni care participă la World Cup, naţionala de fotbal a Iranului a venit cu un mesaj dur pentru preşedintele SUA.

Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026

Iranienii susţin că nimeni nu îi poate exclude de la World Cup 2026, nici măcar FIFA, forul care organizează evenimentul, în condiţiile în care au obţinut calificarea pe teren.

De asemenea, iranienii l-au atacat pe Trump şi au anunţat că SUA nu ar trebui să fie gazdă dacă nu poate asigura securitatea echipelor:

“Cupa Mondială este un eveniment istoric şi internaţional iar forul care guvernează este FIFA, nu un individ sau o ţară. Echipa naţională a Iranului, cu putere şi cu o serie de victorii decisive obţinute de curajoşii fii ai Iranului, a fost printre primele echipe calificate la acest turneu.

Cu siguranţă, nimeni nu poate exclude Iranul de la Cupa Mondială. Singura ţară care poate fi exclusă este cea care doar poartă numele de gazdă, dar care nu are capacitatea de a oferi securitate echipelor care participă la acest eveniment global”, a anunţat federaţia iraniană de fotbal, prin intermediul unui comunicat.

World Cup 2026 se vede în Universul Antena.

Ce mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutate
