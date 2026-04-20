“Coşmarul” României de la World Cup 1994 a rupt tăcerea într-un interviu rar: “Nu mi-am îndeplinit visul”

Kennet Andersson (58 de ani), fostul atacant suedez care o egala pe România în minutul 115 al sfertului dramatic de finală de la World Cup 1994, a oferit un interviu rar.
În momentul golului lui Andersson din prelungiri, România avea 2-1, după ce Brolin deschisese scorul, iar tricolorii marcaseră de două ori prin Florin Răducioiu. România a ratat atunci, la loviturile de departajare, semifinala de vis cu Brazilia, pe care a disputat-o Suedia. Brazilienii s-au impus la limită în semifinale, cu 1-0, cu Suedia, printr-un gol marcat în minutul 80 de Romario. Brazilia avea să cucerească trofeul, după ce învingea, la loviturile de departajare, Italia în finală. Suedia lua bronzul, după ce învingea cu un neverosimil 4-0 Bulgaria, în finala mică.
Kennet Andersson l-a făcut fericit pe idolul lui din copilărie cu golul marcat contra României
Andersson a marcat 5 goluri la Mondialul din 1994, contribuind decisiv la performanţa uriaşă a Suediei. A înscris şi în finala mică, ultimul gol, în minutul 41. Toate cele 4 goluri ale finalei mici au fost marcate în prima repriză! Andersson a înscris contra Braziliei în partida din grupe, încheiată cu scorul de 1-1. A vorbit, în acest interviu rar, şi despre ce a simţit când i-a dat gol campioanei mondiale.
Kennet Andersson a vorbit, în interviul rar pe care l-a acordat, despre faptul că Ralf Edstrom a fost idolul lui. Edstrom avea să se afle pe stadion la meciul Suediei cu România, din sferturile Mondialului din 1994, comentând partida la radio. Golul marcat de Andersson atunci l-a făcut pe idolul său, Edstrom, să “explodeze” de bucurie, cu un microfon în mână.
„Toți cei care iubesc fotbalul ar trebui să aibă una dintre acele amintiri de la Cupa Mondială. A mea este din 1974 și sunt foarte recunoscător pentru asta. Ralf Edstrom a fost idolul meu. Să văd un jucător suedez marcând un astfel de gol a fost uriaş. A fost cu adevărat trezirea mea. Din acel moment, m-am gândit: voi juca la o Cupă Mondială”, a dezvăluit Kennet Andersson, citat de fifa.com.
„Când aveam 15 ani și îl urmăream pe Diego Maradona, mi-am spus: «Voi fi la fel de bun ca el». Pe la 20 de ani, am înțeles că asta nu se va întâmpla, dar eram încă pe un drum bun și am continuat să cred că este posibil să joc într-o Cupă Mondială”, a mai mărturisit Kennet Andersson.
Andersson a jucat puţin în calificările pentru World Cup 1994, dar ulterior a avut evoluţii bune la Lille, iar asta l-a făcut să prindă lotul pentru Mondialul american din 1994.
“Liga franceză este dificilă, dar m-a ajutat mult. Când Suedia s-a calificat, antrenorul m-a chemat pentru meciurile pregătitoare din SUA. Lille mi-a permis să merg și asta a schimbat totul. Sunt foarte recunoscător pentru asta”, şi-a amintit Andersson.
„Când mingea a intrat în poartă, am avut nevoie de o fracțiune de secundă să mă gândesc: tocmai am marcat împotriva Braziliei? A fost un moment incredibil. Și, ca echipă, am jucat un meci fantastic. În defensivă, am fost remarcabili. Să preluăm conducerea împotriva Braziliei a fost uimitor”, a spus Andersson, despre golul pe care l-a înscris cu Brazilia în grupe.
„Nu mi-am îndeplinit pe deplin visul din copilărie, care era să marchez într-o finală a Cupei Mondiale, dar am fost aproape”, a concluzionat Andersson, zâmbind. „Și astăzi înseamnă chiar mai mult decât a însemnat atunci, pentru că atunci credeam că ne vom descurca și mai bine în 1998, și nici măcar nu ne-am calificat”, a subliniat el.
Andersson o va susţine pe Suedia la FIFA World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Suedezii au în atac două superstaruri, pe Viktor Gyokeres de la Arsenal şi pe Alexander Isak, de la Liverpool. Andersson a mărturisit că a trăit ceva din emoţia din tinereţe la calificarea Suediei la Mondialul din 2026. “Susțin Suedia 100%. După victoria împotriva Poloniei am simţit ceva din emoţia copilăriei”, a mai mărturisit Andersson, “coşmarul” tricolorilor de la World Cup 1994.
