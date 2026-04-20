“Coşmarul” României de la World Cup 1994 a rupt tăcerea într-un interviu rar: “Nu mi-am îndeplinit visul”

Kennet Andersson (58 de ani), fostul atacant suedez care o egala pe România în minutul 115 al sfertului dramatic de finală de la World Cup 1994, a oferit un interviu rar.

În momentul golului lui Andersson din prelungiri, România avea 2-1, după ce Brolin deschisese scorul, iar tricolorii marcaseră de două ori prin Florin Răducioiu. România a ratat atunci, la loviturile de departajare, semifinala de vis cu Brazilia, pe care a disputat-o Suedia. Brazilienii s-au impus la limită în semifinale, cu 1-0, cu Suedia, printr-un gol marcat în minutul 80 de Romario. Brazilia avea să cucerească trofeul, după ce învingea, la loviturile de departajare, Italia în finală. Suedia lua bronzul, după ce învingea cu un neverosimil 4-0 Bulgaria, în finala mică.

Kennet Andersson l-a făcut fericit pe idolul lui din copilărie cu golul marcat contra României

Andersson a marcat 5 goluri la Mondialul din 1994, contribuind decisiv la performanţa uriaşă a Suediei. A înscris şi în finala mică, ultimul gol, în minutul 41. Toate cele 4 goluri ale finalei mici au fost marcate în prima repriză! Andersson a înscris contra Braziliei în partida din grupe, încheiată cu scorul de 1-1. A vorbit, în acest interviu rar, şi despre ce a simţit când i-a dat gol campioanei mondiale.

Kennet Andersson a vorbit, în interviul rar pe care l-a acordat, despre faptul că Ralf Edstrom a fost idolul lui. Edstrom avea să se afle pe stadion la meciul Suediei cu România, din sferturile Mondialului din 1994, comentând partida la radio. Golul marcat de Andersson atunci l-a făcut pe idolul său, Edstrom, să “explodeze” de bucurie, cu un microfon în mână.

„Toți cei care iubesc fotbalul ar trebui să aibă una dintre acele amintiri de la Cupa Mondială. A mea este din 1974 și sunt foarte recunoscător pentru asta. Ralf Edstrom a fost idolul meu. Să văd un jucător suedez marcând un astfel de gol a fost uriaş. A fost cu adevărat trezirea mea. Din acel moment, m-am gândit: voi juca la o Cupă Mondială”, a dezvăluit Kennet Andersson, citat de fifa.com.