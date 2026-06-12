“Mă gândesc să predau ştafeta”. Thibaut Courtois ar putea spune adio fotbalului internaţional după Cupa Mondială

Portarul belgian Thibaut Courtois ia în considerare posibilitatea de a-şi încheia cariera internaţională după Cupa Mondială, a declarat el joi, în timp ce echipa sa se pregătea pentru primul meci din Grupa G împotriva Egiptului, la Seattle.

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Jucătorul în vârstă de 34 de ani, care a disputat primul dintre cele 109 meciuri la naţională în 2011, a lăsat să se înţeleagă că a venit momentul să predea ştafeta după turneul care se va desfăşura în Canada, Mexic şi Statele Unite. „Nu ştiu dacă ar trebui să vorbim despre viitor în acest moment, dar sunt mai multe şanse să nu continui după acest turneu decât invers”, a declarat el jurnaliştilor prezenţi la cantonamentul echipei naţionale a Belgiei.

„Şi, pe de altă parte, trebuie să am grijă de corpul meu. Familia mea este aici pentru că acesta ar putea fi ultimul meu turneu.”

Însă portarul de la Real Madrid a lăsat de înţeles că ar putea fi convins să continue. „Dacă vom avea o Cupa Mondială bună, desigur. Şi dacă atmosfera în cadrul grupului rămâne bună. După aceea, ar trebui să discut acest lucru la nivel intern cu antrenorul, (directorul tehnic) Vincent Mannaert şi medicii.”