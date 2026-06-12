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Cristiano Ronaldo, făcut praf înainte ca Portugalia să joace la Cupa Mondială: “E o rușine pentru fotbal!”

Radu Constantin Publicat: 12 iunie 2026, 17:22

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Cristiano Ronaldo, făcut praf înainte ca Portugalia să joace la Cupa Mondială: E o rușine pentru fotbal!

Cristiano Ronaldo face parte din lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială. Foto: Getty Images

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Cristiano Ronaldo se pregăteşte să-şi facă debutul la Mondial, chiar dacă are 41 de ani! Multe voci îl contestă, iar cea mai vehementă pare a lui Rade Bogdanovic (56 de ani). Fost jucător la Atletico Madrid, crede că fostul star de la Real Madrid ar fi trebuit să se retragă din fotbal.

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“Cred că e o rușine pentru fotbal că Cristiano Ronaldo joacă la Cupa Mondială. Omul ăsta de-abia mai poate să meargă.

L-au împins sponsorii și federația, datorită numelui pe care îl are. Dar nu e pregătit pentru acest nivel. Mie mi-ar fi jenă să joc.

Arată ca un jucător care a venit de la old boys. Fiecare fotbalist trebuie să fie conștient când este momentul potrivit pentru debut și când este momentul potrivit pentru retragere.

Cu tot respectul pentru cariera lui, nu face decât să îi ia locul unui jucător de 20 de ani, care ar trebui să primească o șansă și să reprezinte viitorul fotbalului din Portugalia.

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Când văd ce lipsă de autoritate are Roberto Martinez la echipa națională, aproape că îmi vine să-mi doresc ca Portugalia să fie eliminată încă din faza grupelor.

Messi este un extraterestru, este perfecțiunea, este o zeitate. Dar până și perfecțiunea ajunge la un moment dat la final”, a declarat Rade Bogdanovic, citat de presa din Serbia.

Meciurile Portugaliei din faza grupelor, la World Cup 2026

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  • Portugalia – RD Congo (20:00, 17 iunie, Grupa K, Houston Stadium)
  • Portugalia – Uzbekkistan (20:00, 23 iunie, Grupa K, Houston Stadium)
  • Columbia – Portugalia (02:30, 28 iunie, Grupa K, Miami Stadium)

 

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