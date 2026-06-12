Cristiano Ronaldo, făcut praf înainte ca Portugalia să joace la Cupa Mondială: “E o rușine pentru fotbal!”

Cristiano Ronaldo se pregăteşte să-şi facă debutul la Mondial, chiar dacă are 41 de ani! Multe voci îl contestă, iar cea mai vehementă pare a lui Rade Bogdanovic (56 de ani). Fost jucător la Atletico Madrid, crede că fostul star de la Real Madrid ar fi trebuit să se retragă din fotbal.

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“Cred că e o rușine pentru fotbal că Cristiano Ronaldo joacă la Cupa Mondială. Omul ăsta de-abia mai poate să meargă.

L-au împins sponsorii și federația, datorită numelui pe care îl are. Dar nu e pregătit pentru acest nivel. Mie mi-ar fi jenă să joc.

Arată ca un jucător care a venit de la old boys. Fiecare fotbalist trebuie să fie conștient când este momentul potrivit pentru debut și când este momentul potrivit pentru retragere.

Cu tot respectul pentru cariera lui, nu face decât să îi ia locul unui jucător de 20 de ani, care ar trebui să primească o șansă și să reprezinte viitorul fotbalului din Portugalia.