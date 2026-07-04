Cristi Chivu şi soţia lui, la Campionatul Mondial 2026! Meciul pe care l-au văzut din tribune

Cristi Chivu (45 de ani) şi soţia lui, Adelina, au urmărit din tribune meciul Argentina – Capul Verde, încheiat cu victoria “pumelor”, cu 3-2, după prelungiri.
Chivu l-a urmărit din tribune pe jucătorul său, Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul Interului, cu care are o relaţie excelentă. Cei doi au cucerit împreună eventul în sezonul trecut.
Cristi Chivu şi-a urmărit “la lucru” jucătorul, pe Lautaro Martinez, în Argentina – Capul Verde
Lautaro Martinez a început meciul ca titular, dar nu a reuşit un gol sau un assist şi a fost înlocuit în minutul 63 de selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni (48 de ani), cu Julian Alvarez (26 de ani).
Adelina Chivu a postat un clip video pe contul său de Instagram cu ea şi soţul ei pregătindu-se să intre în Miami Stadium, înaintea meciului. Totodată, a postat şi un clip video din interiorul arenei, tot înainte de meci. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)
Lautaro Martinez are un gol la Cupa Mondială, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena. El a înscris în victoria Argentinei, 3-1, cu Iordania. În meciul cu Capul Verde, Lautaro Martinez a fost notat cu 6 de site-ul de specialitate flashscore.ro.
Argentina – Egipt e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi, 7 iulie, de la ora 19:00.
Cotat la 85 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Lautaro Martinez mai are contract cu Inter până în vara lui 2029. Pentru naţionala Argentinei are 81 de meciuri şi 38 de goluri.
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