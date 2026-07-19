Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cu cine ţine Gigi Becali în finala Cupei Mondiale 2026? Răspuns misterios al patronului FCSB

Cu cine ţine Gigi Becali în finala Cupei Mondiale 2026? Răspuns misterios al patronului FCSB

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 15:36

Comentarii
Cu cine ţine Gigi Becali în finala Cupei Mondiale 2026? Răspuns misterios al patronului FCSB

Gigi Becali Florin Tănase FCSB

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania și Argentina se întâlnesc duminică, de la ora 22:00, în finala Cupei Mondiale 2026, la New Jersey, confruntare care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat cu cine ţine în marea finală, Gigi Becali a comentat în mod misterios. Patronul FCSB a evitat să spună cine se impune. El a punctat însă că în semifinale a „ţinut” cu Spania, dar în finală nu mai are simpatii.

„M-am uitat la semifinale, pentru că țineam cu Spania și, în partea cealaltă… nu pot să spun cu cine țineam. La finală, nu țin cu niciuna. O să vă spun între patru ochi pe ce mentalitate am mers. Nu pot să vă spun public”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Echipele probabile la Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026
Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Argentina: E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Observator
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Stere Halep a intervenit în relația Simonei Halep și fostul lider WTA a decis să pună stop: „Nu i-a picat bine”
Fanatik.ro
Stere Halep a intervenit în relația Simonei Halep și fostul lider WTA a decis să pună stop: „Nu i-a picat bine”
16:30

Neymar a analizat finala Cupei Mondiale! Cine ar trebui să câștige marele trofeu
16:22

LIVE VIDEOMarele Premiu al Belgiei e ACUM pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kimi Antonelli e lider. Russell, out după un contact cu Hamilton
16:17

U Cluj – Farul, LIVE TEXT (17.00). Ovidiu Sabău, faţă în faţă cu fosta echipă. Echipele de start
15:43

Toată lumea la Antena (20:00, Antena 1), înaintea finalei Cupei Mondiale. Gică Hagi, Adrian Mutu şi Florin Răducioiu, invitaţi
15:31

„Noi am fost corecți!” Aymeric Laporte acuză arbitrajul înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina
15:13

Jucătorul dorit de Rapid semnează! Va încasa un salariu de 300.000 de euro
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 3 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 4 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu