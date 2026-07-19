Cu cine ţine Gigi Becali în finala Cupei Mondiale 2026? Răspuns misterios al patronului FCSB

Spania și Argentina se întâlnesc duminică, de la ora 22:00, în finala Cupei Mondiale 2026, la New Jersey, confruntare care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Întrebat cu cine ţine în marea finală, Gigi Becali a comentat în mod misterios. Patronul FCSB a evitat să spună cine se impune. El a punctat însă că în semifinale a „ţinut” cu Spania, dar în finală nu mai are simpatii.

„M-am uitat la semifinale, pentru că țineam cu Spania și, în partea cealaltă… nu pot să spun cu cine țineam. La finală, nu țin cu niciuna. O să vă spun între patru ochi pe ce mentalitate am mers. Nu pot să vă spun public”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Echipele probabile la Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026

Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Argentina: E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.