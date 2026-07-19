Cât timp a durat pauza meciului Spania – Argentina? Reacția fanilor din tribune

Marea finală a Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina de pe Metlife Stadium din New Jersey a avut parte de un show la pauză ca la Super Bowl!
Madonna, BTS, Justin Bieber sau Shakira au captat atenția fanilor care au uitat de fotbal pentru … mai bine de 27 de minute!
Spectacol la pauză
Între momentul fluierului de final al primei reprize și cel pentru startul reprizei a doua au trecut 27 de minute și 22 de secunde. Aproape dublu față de cel obișnuit la fotbal. Peste intervalul estimat înaintea meciului, între 21 și 25 de minute.
Dacă în online criticile la adresa show-ului s-au făcut simțite pe rețelele de socializare, pe arena din New Jersey lucrurile au stat diferit: fanii nu și-au părăsit locurile pe timpul pauzei, ci au rămas să urmărească spectacolul.
Pe lângă timpul mare de pauză dintre reprize, meciul a și început cu o întârziere de 5 minute și 58 de secunde/â.
The stadium actually stayed very full for the first World Cup halftime show pic.twitter.com/gDdYQqzu5K
— Rob Harris (@RobHarris) July 19, 2026
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