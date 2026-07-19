Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cât timp a durat pauza meciului Spania – Argentina? Reacția fanilor din tribune

Cât timp a durat pauza meciului Spania – Argentina? Reacția fanilor din tribune

Sebastian Ujica Publicat: 19 iulie 2026, 23:39

Comentarii
Cât timp a durat pauza meciului Spania – Argentina? Reacția fanilor din tribune

Shakira a făcut spectacol la pauza finalei Mondialului / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Marea finală a Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina de pe Metlife Stadium din New Jersey a avut parte de un show la pauză ca la Super Bowl!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Madonna, BTS, Justin Bieber sau Shakira au captat atenția fanilor care au uitat de fotbal pentru … mai bine de 27 de minute!

Spectacol la pauză

Între momentul fluierului de final al primei reprize și cel pentru startul reprizei a doua au trecut 27 de minute și 22 de secunde. Aproape dublu față de cel obișnuit la fotbal. Peste intervalul estimat înaintea meciului, între 21 și 25 de minute.

Dacă în online criticile la adresa show-ului s-au făcut simțite pe rețelele de socializare, pe arena din New Jersey lucrurile au stat diferit: fanii nu și-au părăsit locurile pe timpul pauzei, ci au rămas să urmărească spectacolul.

Pe lângă timpul mare de pauză dintre reprize, meciul a și început cu o întârziere de 5 minute și 58 de secunde/â.

Reclamă
Reclamă

 

Urmările potopului din Buşteni: o femeie luată de viitură, 24 de case inundate, zeci de maşini daună totalăUrmările potopului din Buşteni: o femeie luată de viitură, 24 de case inundate, zeci de maşini daună totală
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Observator
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
0:35 20 iul.

LIVE VIDEOSpania – Argentina 0-0! Prelungiri în finala Cupei Mondiale! Dramatism total: spaniolii au avut gol anulat
0:27 20 iul.

VideoLionel Messi a încercat să obţină eliminarea lui Cucurella, în prelungirile finalei Spania – Argentina! Ce s-a întâmplat
0:20 20 iul.

VideoEnzo Fernandez, eliminat din finala Cupei Mondiale! Argentina a rămas în 10 oameni
0:07 20 iul.

Statistici ruşinoase pentru Argentina, în finala cu Spania. Campioana mondială en-titre, joc „şters” la New York
23:22

Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie. Pentru prima dată când se întâmplă asta la Mondial
23:07

VIDEO & FOTOSpectacol total la show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale. Shakira, Madonna, Justin Bieber și BTS au făcut senzație
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 3 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB 4 VIDEOFranța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului 5 Gigi Becali transferă la FCSB un fotbalist de la Cupa Mondială 2026. A fost egalul lui Cristiano Ronaldo 6 Și-a făcut praf coechipierii după Franța – Anglia 4-6: „Comportamentul unora e de neacceptat”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu