Cum s-a văzut finala Campionatului Mondial, din locurile care au costat 1 milion de dolari

Finala Campionatului Mondial din 2026 dintre Spania și Argentina are toate șansele să devină cel mai scump eveniment sportiv din istorie, scrie The Athletic.
Atunci când au fost anunțate inițial prețurile finalei, fanii și-au dat ochii peste cap: biletele în tribună sus costau 4.210 dolari, iar orice loc în apropierea terenului pleca de la 6.730 de dolari. Aceste prețuri au devenit însă chilipir față de cele de pe platforma de resale a FIFA, postate în zilele care au precedat marea finală.
Bilete oficiale la 1 milion de dolari
Purtătorul de cuvând pentru SeatGeek a anunțat că prețul mediu pentru biletele cumpărate pentru finala Mondialului a fost de 12.751 de dolari, cu mai bine de 2.000 de dolari peste finala Super Bowl din 2024.
Pe lângă site-urile oficiale ale FIFA, fanii au avut și posibilitatea de a alege pachete speciale care includ și experiențe bonus. Companii precum OnLocation oferă astfel de pachete la prețuri exorbitante.
Jurnalistul american Alex Siverman a dezvăluit câteva imagini care arată cum este experiența pentru cei care au plătit 1 milion de dolari pentru un astfel de pachet. Culmea, locurile nu sunt deloc umbrite astfel că vin la pachet cu … pălării!
🚨🤯 This is the view from the $1 MILLION on-pitch hospitality seats for the FIFA World Cup Final at MetLife Stadium.
The exclusive package, sold by On Location, places fans right beside the pitch. 🧢☀️
📸 @AlexMSilverman pic.twitter.com/lMSItafTYC
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 19, 2026
The view from the $1 million on-the-pitch seats sold by hospitality provider On Location for the FIFA World Cup Final at MetLife Stadium. It’s on the sunny side of the stadium, so sunhats are included. pic.twitter.com/CUhqgUQWGo
— Alex M. Silverman🏒⚽️ (@AlexMSilverman) July 19, 2026
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