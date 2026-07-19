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Cum s-a văzut finala Campionatului Mondial, din locurile care au costat 1 milion de dolari

Sebastian Ujica Publicat: 19 iulie 2026, 22:48 / Actualizat: 19 iulie 2026, 23:53

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Cum s-a văzut finala Campionatului Mondial, din locurile care au costat 1 milion de dolari

Prețul mediu al biletelor la finala World Cup pe platforma de resale a FIFA a depășit 12.000 de dolari / Getty Images

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Finala Campionatului Mondial din 2026 dintre Spania și Argentina are toate șansele să devină cel mai scump eveniment sportiv din istorie, scrie The Athletic.

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Atunci când au fost anunțate inițial prețurile finalei, fanii și-au dat ochii peste cap: biletele în tribună sus costau 4.210 dolari, iar orice loc în apropierea terenului pleca de la 6.730 de dolari. Aceste prețuri au devenit însă chilipir față de cele de pe platforma de resale a FIFA, postate în zilele care au precedat marea finală.

Bilete oficiale la 1 milion de dolari

Purtătorul de cuvând pentru SeatGeek a anunțat că prețul mediu pentru biletele cumpărate pentru finala Mondialului a fost de 12.751 de dolari, cu mai bine de 2.000 de dolari peste finala Super Bowl din 2024.

Pe lângă site-urile oficiale ale FIFA, fanii au avut și posibilitatea de a alege pachete speciale care includ și experiențe bonus. Companii precum OnLocation oferă astfel de pachete la prețuri exorbitante.

Jurnalistul american Alex Siverman a dezvăluit câteva imagini care arată cum este experiența pentru cei care au plătit 1 milion de dolari pentru un astfel de pachet. Culmea, locurile nu sunt deloc umbrite astfel că vin la pachet cu … pălării!

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