Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie. Pentru prima dată când se întâmplă asta la Mondial

Prima repriză a finalei Campionatului Mondial, dintre Spania şi Argentina, a intrat în istorie. Duelul „de foc” de la New York este în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Partida dintre Spania şi Argentina a fost una echilibrată, în primele 45 de minute. Au fost doar trei şuturi pe spaţiul porţii, toate fiind ale ibericilor.

Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie

Conform statisticienilor de la Opta, aceasta a fost repriza cu cele mai puţine şuturi pe spaţiul porţii din istoria finalelor de la Campionatul Mondial, din 1966 şi până în prezent.

A fost, de altfel, şi pentru prima dată în istorie când Argentina nu a trimis niciun şut pe spaţiul porţii într-o primă repriză a unui meci de la Mondial. Sud-americanii au avut un joc modest în prima parte a partidei cu Spania, Lionel Messi lovind o singură dată mingea în primele 15 minute, atunci când a dat lovitura de start a partidei.

Echipele de start la Spania – Argentina: