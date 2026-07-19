Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie. Pentru prima dată când se întâmplă asta la Mondial

Prima repriză a finalei Campionatului Mondial, dintre Spania şi Argentina, a intrat în istorie. Duelul „de foc” de la New York este în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Partida dintre Spania şi Argentina a fost una echilibrată, în primele 45 de minute. Au fost doar trei şuturi pe spaţiul porţii, toate fiind ale ibericilor.
Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie
Conform statisticienilor de la Opta, aceasta a fost repriza cu cele mai puţine şuturi pe spaţiul porţii din istoria finalelor de la Campionatul Mondial, din 1966 şi până în prezent.
A fost, de altfel, şi pentru prima dată în istorie când Argentina nu a trimis niciun şut pe spaţiul porţii într-o primă repriză a unui meci de la Mondial. Sud-americanii au avut un joc modest în prima parte a partidei cu Spania, Lionel Messi lovind o singură dată mingea în primele 15 minute, atunci când a dat lovitura de start a partidei.
Echipele de start la Spania – Argentina:
- Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal;
Rezerve: J. Garcia, D. Raya, Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, F. Torres, N. Williams, Zubimendi;
Selecționer: Luis de la Fuente;
- Argentina: Martinez – Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez – Alvarez, Messi;
Rezerve: Musso, Rulli, Almada, Barco, Lo Celso, Lopez, L. Martinez, Medina, Molina, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesei, Gimeone;
Selecționer: Lionel Scaloni;
Lovitură pentru Argentina în prima repriză a finalei cu Spania de la Mondial
În minutul 43, Spania a avut un atac periculos, finalizat cu şutul periculos al lui Marc Cucurella. După această fază, Lisandro Martinez a acuzat probleme medicale şi s-a întins pe gazon.
Fără să stea pe gânduri, fundaşul de la Manchester United a cerut schimbare, simţind că nu mai poate continua partida. În locul său a fost trimis în teren veteranul Nicolas Otamendi.
Lisandro Martinez, în vârstă de 28 de ani, a fost titular de bază al Argentinei la Campionatul Mondial. Fundaşul a fost titular în şase din cele şapte meciuri disputate de sud-americani, fiind menajat doar la duelul cu Iordania, din ultima etapă a grupelor.
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