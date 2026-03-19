Daniel Pancu a spus totul despre Turcia, înaintea barajului cu România: „E o echipă vulnerabilă”

Pe data de 26 martie, naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, competiție transmisă în Universul Antena.

Jocul se va disputa la Istanbul pe stadionul celor de la Beșiktaș, iar Daniel Pancu a analizat partida și a explicat care sunt punctele slabe ale turcilor.

Daniel Pancu se teme de atmosfera de la Istanbul

Turcia – România este probabil cel mai important meci din istoria recentă a echipei naționale, acesta fiind penultimul dinaintea unei prezențe istorice la Campionatul Mondial de anul acesta.

Daniel Pancu a jucat în Turcia în trecut și a vorbit despre vulnerabilitățile selecționatei pregătite de Vicenzo Montella, dar și despre lucrurile care îl pot ajuta pe Mircea Lucescu în confruntarea de la Istanbul.

„Avem trei arme: nea Mircea, care știe fotbalul turc, Hagi o simte acum, Mihăilă o simte și el acum. Sunt elemente importante. Dacă nu aveam pe nimeni, sunt convins că aveam probleme.