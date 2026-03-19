Daniel Pancu a spus totul despre Turcia, înaintea barajului cu România: „E o echipă vulnerabilă”

Daniel Işvanca Publicat: 19 martie 2026, 17:05

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

Pe data de 26 martie, naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, competiție transmisă în Universul Antena.

Jocul se va disputa la Istanbul pe stadionul celor de la Beșiktaș, iar Daniel Pancu a analizat partida și a explicat care sunt punctele slabe ale turcilor.

Daniel Pancu se teme de atmosfera de la Istanbul

Turcia – România este probabil cel mai important meci din istoria recentă a echipei naționale, acesta fiind penultimul dinaintea unei prezențe istorice la Campionatul Mondial de anul acesta.

Daniel Pancu a jucat în Turcia în trecut și a vorbit despre vulnerabilitățile selecționatei pregătite de Vicenzo Montella, dar și despre lucrurile care îl pot ajuta pe Mircea Lucescu în confruntarea de la Istanbul.

„Avem trei arme: nea Mircea, care știe fotbalul turc, Hagi o simte acum, Mihăilă o simte și el acum. Sunt elemente importante. Dacă nu aveam pe nimeni, sunt convins că aveam probleme. 

Vor fi zeci de milioane de steaguri la ora meciului prin oraș. Cred că va fi o diferență între meciurile lui Beșiktaș și cel al echipei naționale. 

Nu cred că o să fie intensitatea la fel ca la un meci al lui Beșiktaș. Când joacă ei, uneori se pleacă de le 3, 4-0. Am fost la un meci cu ultima clasată, stadionul era arhiplin. E greu de descris în cuvinte când joacă Beșiktaș. Nu întâmplător au ales stadionul ăsta. Aici cu 40 de mii în tribune… o să fie suportul fanilor”.

Daniel Pancu: „Turcia e o echipă vulnerabilă”

„(n. r. șanse?) Sub 50%, pentru că jucăm în deplasare, undeva la 40%. Tricolorii au valoare, revine Drăgușin, revenirea lui e foarte importantă. Turcia e o echipă vulnerabilă, ei nu au apărare. Sunt cuceritori, lasă multe spații, se poate decide la un contraatac, la o fază fixă. 

Nea Mircea cunoaște profilul jucătorului turc, asta e foarte important. Mihăilă e un jucător care cunoaște campionatul. Dacă e bine, acum pare că e foarte bine, va avea spații, mai ales că Turcia e o echipă ofensivă. 

Am fost selecționer timp de 3 ani. Orice antrenor și orice conducător poate propune jucători la echipa națională. Eu nu am avut vreo problemă cu asta, dar cu nea Mircea nu-mi permit să fac asta”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

