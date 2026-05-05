Zeljko Kopic abia așteaptă Campionatul Mondial 2026: „Așteptările sunt foarte mari”. Ce a spus despre naționala României

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 19:54

Zeljko Kopic / Sportpictures

Zeljko Kopic a oferit declarații despre participarea Croației la Campionatul Mondial 2026. Turneul final va fi live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Antrenorul croat al lui Dinamo a transmis că așteptările privind naționala sa sunt foarte mari, cu puțin peste o lună până la începerea Campionatului Mondial de peste Ocean.

Pentru mine, Croația e normal să fie la Mondiale! Am ocupat și locul doi, iar înainte de asta locul trei. Așteptările sunt foarte mari și sigur nu este ușor să vorbesc despre echipa națională a României, care este de o perioadă atât de lungă fără prezență la Cupa Mondială…”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.

Zeljko Kopic a oferit declarații și despre România. Antrenorul lui Dinamo a transmis că după venirea lui Gică Hagi, va începe o nouă eră la națională. Acesta s-a declarat convins că „Regele” îi poate duce pe „tricolori” la Mondial, în 2030.

A fost foarte important, în aceste calificări, să încercați să ajungeți și să fiți acolo. Mai ales cu domnul Lucescu… Știm cu toții cât de important a fost el nu doar pentru fotbal, ci pentru România, ca țară.

Acum începe o nouă eră, cu domnul Hagi, și cred cu tărie că este alegerea corectă. Va aduce, prin carisma, personalitatea, experiența și calitățile lui de antrenor, îmbunătățiri. Și, în sfârșit, vom vedea România la cea mai mare competiție”, a mai spus Zeljko Kopic.

Croația face parte din Grupa L, la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada. Naționala lui Zlatko Dalic le va înfrunta pe Anglia, Ghana și Panama.

