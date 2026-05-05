FIFA a invitat Federaţia iraniană de fotbal să viziteze sediul său din Zurich “până pe 20 mai pentru a pregăti Cupa Mondială”, a aflat marţi AFP de la o sursă apropiată situaţiei.
Condiţiile participării Iranului la Cupa Mondială au ridicat numeroase semne de întrebare în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile Israelului şi Statelor Unite asupra acestei ţări.
Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat în repetate rânduri că “Team Melli” va juca într-adevăr cele trei meciuri ale sale din faza grupelor aşa cum era planificat, în Statele Unite.
“Vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa, evident, la Cupa Mondială FIFA 2026. Şi, bineînţeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a reafirmat el pe 30 aprilie la deschiderea celui de-al 76-lea Congres FIFA de la Vancouver, Canada – o altă ţară care găzduieşte Cupa Mondială împreună cu Mexicul.
“Dacă Gianni a spus aşa, atunci eu sunt de acord”, le-a spus ulterior Donald Trump reporterilor, adăugând: “I-am spus: ‘Fă ce vrei. Poţi să-i ai. (…) Cred că ar trebui să-i lăsăm să joace’.”
În ciuda declaraţiilor lui Infantino, Congresul FIFA a subliniat potenţialele dificultăţi logistice ale unei prezenţe iraniene în America de Nord. Cu o zi înainte, delegaţia iraniană îşi anulase participarea la Vancouver, invocând comportamentul insultător din partea oficialilor de imigrare la sosirea pe aeroportul din Toronto.
Canada a desemnat Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene, armata ideologică a Republicii Islamice, drept grupare teroristă. Mehdi Taj, preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, este un fost membru al acestei organizaţii.
La întoarcerea delegaţiei în Iran, el a declarat presei locale că doreşte “o întâlnire cu FIFA”, cu care, a adăugat el, va avea ”multe subiecte de discutat”.
FIFA aşteaptă încă un răspuns din partea Federaţiei iraniene, pe ai cărei reprezentanţi speră să-i întâlnească cel târziu pe 20 mai, cu trei săptămâni înainte de începerea Cupei Mondiale.
Primul meci al Iranului este programat pe 16 iunie la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande. Acesta va fi urmat de un meci împotriva Belgiei pe 21 iunie, tot la Los Angeles, şi apoi împotriva Egiptului pe 27 iunie la Seattle. Echipa este aşteptată să îşi stabilească tabăra de bază în Tucson, Arizona.
Iranul, care menţionase un boicot al competiţiei la începutul războiului din Orientul Mijlociu, a cerut ulterior FIFA să mute meciurile sale în Mexic. Cererea a fost respinsă.
