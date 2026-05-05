FIFA a invitat Federaţia iraniană de fotbal să viziteze sediul său din Zurich “până pe 20 mai pentru a pregăti Cupa Mondială”, a aflat marţi AFP de la o sursă apropiată situaţiei.

Condiţiile participării Iranului la Cupa Mondială au ridicat numeroase semne de întrebare în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile Israelului şi Statelor Unite asupra acestei ţări.

Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat în repetate rânduri că “Team Melli” va juca într-adevăr cele trei meciuri ale sale din faza grupelor aşa cum era planificat, în Statele Unite.

“Vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa, evident, la Cupa Mondială FIFA 2026. Şi, bineînţeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a reafirmat el pe 30 aprilie la deschiderea celui de-al 76-lea Congres FIFA de la Vancouver, Canada – o altă ţară care găzduieşte Cupa Mondială împreună cu Mexicul.

“Dacă Gianni a spus aşa, atunci eu sunt de acord”, le-a spus ulterior Donald Trump reporterilor, adăugând: “I-am spus: ‘Fă ce vrei. Poţi să-i ai. (…) Cred că ar trebui să-i lăsăm să joace’.”