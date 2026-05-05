Anunțul făcut astăzi de catalani: ce se întâmplă cu Lamine Yamal, cu 37 de zile înainte de Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 5 mai 2026, 18:19

Lamine Yamal, accidentat în Barcelona - Celta Vigo/ Profimedia

Campioana Europei, Spania, răsuflă ușurată: Lamine Yamal va fi sigur apt de joc la Campionatul Mondial după accidentarea care i-a încheiat sezonul la Barcelona. Tânărul jucător a suferit o ruptură musculară luna trecută. Deși s-a spus din prima că Yamal va putea juca la Mondial, au rămas emoții. Risipite astăzi, după ce Yamal a revenit pe gazon.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Lamine Yamal, mai aproape de revenire

Yamal a trecut la următorul nivel al recuperării: a ieșit pe gazon la baza de antrenament a Barcelonei. El continuă exercițiile individuale, însă până acum nu a putut decât să se antreneze în sala de forță.

Barcelona a ales un tratament considerat conservator pentru Yamal după ce a suferit o ruptură la ischiogambieri, adică bicepsul femural stâng, în locul unei operații.

Selecționerul Spaniei, De la Fuente, a vorbit despre faptul că Yamal este unul dintre jucătorii care pot face diferența pentru Spania: „Sunt jucători foarte importanți, pentru că știm impactul pe care îl pot avea în astfel de meciuri. Nu e același lucru să joci în faza grupelor și apoi în șaisprezecimi, optimi sau sferturi. Vom analiza fiecare caz în parte, pentru că obiectivul nostru este să ajungem până pe 19 iulie, în finală” a spus cel care a condus Spania spre câștigarea EURO 2022.

