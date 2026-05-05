Zlatan Ibrahimovic l-a lăsat pe Tom Brady să-l radă în cap: „Pariul e pariu!” Care e povestea

Zlatan Ibrahimovic și Tom Brady sunt două dintre superstarurile care apar într-un clip promoțional pentru Campionatul Mondial din 2026. Cei de la FOX Sports au creat reclama care prezintă un scenariu la care visează tot continentul: SUA, campioană mondială!

Vocea de pe clip este a lui Mike Eruzione, căpitanul naționalei Statelor Unite de la Jocurile Olimpice din 1980. Performanța de atunci a naționalei SUA este cunoscută sub numele de „Miracolul de pe gheață”.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Zlatan, lăsat fără păr

În clipul postat de Fox Sports apar și Zlatan Ibrahimovic și Tom Brady. Fostul star din NFL au făcut un pariu cu privire la performanța naționalei de fotbal a Statelor Unite, pregătită de Maurizio Pochettino, la Campionatul Mondial din această vară.

Zlatan a pariat că îl va lăsa pe Brady să-l tundă zero dacă SUA câștigă trofeul. Așa că, în scenariul utopic al reclamei FOX Sports, fix asta se întâmplă. Iar Zlatan a postat pe conturile sale de social media o imagine cu „urmările” acestui moment.