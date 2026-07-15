Luis de la Fuente a dat declaraţia serii după ce Spania a umilit Franţa în semifinalele Campionatului Mondial

Luis de la Fuente a oferit declaraţia serii, după ce Spania sa a trimis Franţa acasă, chiar de ziua ei. Ibericii s-au impus cu 2-0 în semifinalele Campionatului Mondial 2026.

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Furia Roja a redus Franţa la stadiul de echipă mică, una care a avut primele ocazii notabile abia spre finalul partidei, când nimic nu se mai putea întâmpla. De la Fuente n-a stat pe gânduri la interviu şi a spus despre Spania că este cea mai bună echipă a lumii.

Luis de la Fuente: Problema Franţei e că a întâlnit cea mai bună echipă din lume

“Despre asta vorbeam în vestiar. Am întâlnit una dintre cele mai tari echipe din lume, dar Franţa a întâlnit chiar cea mai bună echipă din lume. În fața francezilor, au fost acești jucători ai noștri care merită absolut totul.

Ei demonstrează zi de zi devotament, generozitate, solidaritate și un talent uriaș. Este minunat să-i vezi jucând, astăzi (nr. marți) a fost un adevărat spectacol. Ei fac să pară extrem de simple lucrurile care, de fapt, sunt foarte dificile. Sunt mândru, sunt fericit, iar acum încep să mă mai liniștesc și să realizez cu adevărat unde am ajuns”, a spus selecţionerul Spaniei.

Spania s-a calificat în finala Campionatului Mondial, unde îşi aşteaptă adversara ce va fi stabilită între Anglia şi Argentina. Meciul istoric va avea loc miercuri, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.