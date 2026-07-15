Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Kylian Mbappe, după prima înfrângere din carieră la un Mondial: „Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală…”

Kylian Mbappe, după prima înfrângere din carieră la un Mondial: „Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală…”

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 1:55

Comentarii
Kylian Mbappe, după prima înfrângere din carieră la un Mondial: Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală…”

Kylian Mbappe a pierdut pentru prima dată un meci la un Mondial în timpul regulamentar / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Franța a pierdut categoric semifinala Campionatului Mondial în fața Spaniei, scor 2-0 pentru iberici, prin reușitele lui Oyarzabal și Porro. Franța a avut cel mai mic xG într-un meci la un Campionat Mondial de când există aceste statistici, conform Opta, de doar 0,31.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golgheterul Mondialului până la acest meci, cu 8 reușite și 3 assist-uri, Kylian Mbappe a avut un meci extrem de slab cu Spania.

Mbappe, primul eșec la Mondial

Mbappe nu a reușit să trimită vreun șut pe poarta Spaniei, a avut trei șuturi pe lângă și a reușit pe parcursul meciului doar 12 pase. A fost meciul 21 pentru Mbappe la un Campionat Mondial, iar în 18 dintre acestea a fost titular și avea 17 victorii și un egal.

„Nu am făcut meciul pe care voiam să-l facem, nici tactic, nici tehnic și nici ca nivel general al prestației. Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câștigi. Spania și-a respectat planul, a rămas fidelă lucrurilor care o definesc: o echipă căreia îi place să controleze mingea și ritmul jocului. Ideea era să-i presăm sus, ca să nu-i lăsăm să intre în acel ritm fals, dar nu am reușit. Au fost prea multe imprecizii tehnice și nu am știut să-i lovim atunci când trebuia să-i lovim.

Ne-am lăsat dictați de ritmul lor. Noi trebuia să schimbăm acest raport de forțe, iar aici am eșuat. Încă de la început, la presing, în felul în care am încercat să mergem peste ei, ne-am trezit mereu prinși într-un trei contra doi la mijloc, iar împotriva Spaniei asta devine deja complicat. Fabian Ruiz și Rodri au avut mult timp să joace, a existat o lipsă de comunicare la presing. Trebuia să jucăm om la om, să-i obligăm să alerge cu noi, pentru că este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge. Iar chiar și atunci când am recuperat mingea, primele pase și primele atingeri nu au fost, din punct de vedere tehnic, la nivelul unei semifinale de Cupă Mondială. Când aduni toate aceste lucruri, rezultatul este o înfrângere.

Reclamă
Reclamă

Ce simte? La fel ca toată lumea, foarte multă dezamăgire. Era un vis pentru noi să ajungem în finală, să-i oferim țării noastre posibilitatea de a visa, de a scrie istorie… Acum trebuie să înfruntăm momentul cu fruntea sus. Este enorm de multă dezamăgire și nu reușesc prea bine să găsesc cuvintele. Va trebui să ridicăm capul, să mergem în vacanță și apoi să o luăm de la capăt. Fotbalul nu așteaptă pe nimeni. Vor urma alte mize, atât la club, cât și la echipa națională” a spus Kylian Mbappe, citat de RMC.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Observator
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor
Fanatik.ro
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor
1:34

„Dacă spun asta, o să par plângăcios pentru că am pierdut!” Reacția lui Deschamps după înfrângerea cu Spania
1:16

„Să fii în finala Mondialului e un lux rezervat doar celor aleși!” Cuvintele mari ale lui De la Fuente după ce a eliminat Franța
0:57

Victoria Spaniei a distrus un record vechi de 44 de ani! Din 1978 nu s-a mai întâmplat asta la finală
0:23

Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…”
0:20

EXCLUSIVAdrian Mutu a spus-o direct, după Franţa – Spania 0-2: “Principala favorită la titlu”! Remarcaţii “Briliantului”
0:13

L’Equipe, verdict dur după ce Franţa a fost eliminată: “Sufocată în toate compartimentele!”
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 3 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor 4 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 5 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta 6 Turcii au făcut anunțul mult așteptat de FCSB: Denis Drăguș a încheiat socotelile cu Trabzonspor!
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!