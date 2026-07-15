Kylian Mbappe, după prima înfrângere din carieră la un Mondial: „Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală…”

Franța a pierdut categoric semifinala Campionatului Mondial în fața Spaniei, scor 2-0 pentru iberici, prin reușitele lui Oyarzabal și Porro. Franța a avut cel mai mic xG într-un meci la un Campionat Mondial de când există aceste statistici, conform Opta, de doar 0,31.

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Golgheterul Mondialului până la acest meci, cu 8 reușite și 3 assist-uri, Kylian Mbappe a avut un meci extrem de slab cu Spania.

Mbappe, primul eșec la Mondial

Mbappe nu a reușit să trimită vreun șut pe poarta Spaniei, a avut trei șuturi pe lângă și a reușit pe parcursul meciului doar 12 pase. A fost meciul 21 pentru Mbappe la un Campionat Mondial, iar în 18 dintre acestea a fost titular și avea 17 victorii și un egal.

„Nu am făcut meciul pe care voiam să-l facem, nici tactic, nici tehnic și nici ca nivel general al prestației. Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câștigi. Spania și-a respectat planul, a rămas fidelă lucrurilor care o definesc: o echipă căreia îi place să controleze mingea și ritmul jocului. Ideea era să-i presăm sus, ca să nu-i lăsăm să intre în acel ritm fals, dar nu am reușit. Au fost prea multe imprecizii tehnice și nu am știut să-i lovim atunci când trebuia să-i lovim.

Ne-am lăsat dictați de ritmul lor. Noi trebuia să schimbăm acest raport de forțe, iar aici am eșuat. Încă de la început, la presing, în felul în care am încercat să mergem peste ei, ne-am trezit mereu prinși într-un trei contra doi la mijloc, iar împotriva Spaniei asta devine deja complicat. Fabian Ruiz și Rodri au avut mult timp să joace, a existat o lipsă de comunicare la presing. Trebuia să jucăm om la om, să-i obligăm să alerge cu noi, pentru că este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge. Iar chiar și atunci când am recuperat mingea, primele pase și primele atingeri nu au fost, din punct de vedere tehnic, la nivelul unei semifinale de Cupă Mondială. Când aduni toate aceste lucruri, rezultatul este o înfrângere.