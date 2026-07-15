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Emmanuel Macron, reacție fulger după eliminarea Franței de la Cupa Mondială: „Înfrângerea este grea”

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 8:21

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Emmanuel Macron, reacție fulger după eliminarea Franței de la Cupa Mondială: Înfrângerea este grea”

Emmanuel Macron / Profimedia

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Franța a ratat șansa de a se califica în cea de-a treia finală consecutivă de Campionat Mondial, după ce a fost surclasată de Spania, care s-a impus cu scorul de 2-0.

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Dezamăgirea a fost mare în tabăra „cocoșilor galici”, însă aceștia au recunoscut în cele din urmă superioritatea adversarului. Emmanuel Macron a reacționat și el după meci.

Emmanuel Macron a reacționat după eșecul Franței cu Spania

Franța a fost eliminată de la Campionatul Mondial, iar Kylian Mbappe și coechipierii săi nu și-au putut ascunde dezamăgirea. Selecționata din Hexagon venea după victorii pe linie, însă nu a contat în fața organizării fantastice a Spaniei.

Emmanuel Macron a reacționat și el după eșecul suferit de „Les bleus” și a găsit puterea să felicite naționala Spaniei, care este la un pas de istorie alături de Luis de la Fuente.

„Felicitări Spaniei pentru calificare. Mulțumesc echipei Les Bleus pentru că ne-au reprezentat țara cu atâta dăruire. Înfrângerea din această seară este grea, dar această echipă este tânără și plină de potențial”, a scris președintele din Hexagon, pe contul său de X.

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