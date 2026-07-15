Provocări foarte mari la Spa-Francorchamps

În cursa trecută, cea de la Silverstone, am asistat la o tulburare în matrice. În mod tradițional, Ferrari se descurca greu pe respectivul traseu. Totuși, în 2026, monoposturile SF-26 au arătat în Marea Britanie o eficiență aerodinamică îmbunătățită, o utilizare mai eficientă a bateriei și o degradare a pneurilor ținută sub control pe întreaga distanță a cursei. Altfel spus, pe un circuit care ”pedepsea” Ferrari, scuderia s-a descurcat excelent, cu o victorie neașteptată pentru Leclerc.

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Duminică, începând cu ora 16:00, va avea loc la Spa-Francorchamps Marele Premiu al Belgiei. Spa seamănă cu Silverstone, ba chiar caracteristicile circuitului duc la extrem provocările din Anglia. Sunt secțiuni întinse de mare viteză, care solicită aerodinamic mașina pentru perioade îndelungate. Sunt linii drepte suficient de lungi încât utilizarea puterii electrice să fie greu de gestionat. Dacă ceea ce s-a văzut la Silverstone se va repeta în Ardeni, Mercedes va avea de dus o luptă dură pentru a-și păstra supremația.

Straight Mode între La Source și Eau Rouge

Pentru prima oară după cursa inaugurală, cea din Australia, FIA a confirmat în Belgia cinci zone în care se va utiliza aerodinamica activă. Acest sistem le permite piloților să deschidă și să închidă aripile față și spate pentru a se adapta la diferite porțiuni ale circuitelor. A înlocuit vechiul sistem DRS pentru sezonul 2026. Dacă în Australia au fost 5 zone Straight Mode, în Monaco nu a fost niciuna.

Pentru prima oară în 14 ani va fi permisă utilizarea aripilor mobile între La Source și Eau Rouge. (Aerodinamica activă nu va fi însă permisă pe segmentul virajat Eau Rouge / Raidillon.) Acest tronson e considerat drept cel mai frumos – și cel mai periculos – din Formula 1. Este o coborâre urmată de o urcare, cu schimbarea direcției de două ori, unde piloții pot scăpa lesne monoposturile de sub control. Aici au murit, printre alții, piloți precum Stefan Bellof și Anthoine Hubert. Tot aici s-au făcut depășiri temerare. Utilizarea liberă a sistemului DRS în antrenamente și calificări a fost interzisă înaintea sezonului 2013 din motive de siguranță.