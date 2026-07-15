Provocări foarte mari la Spa-Francorchamps

În cursa trecută, cea de la Silverstone, am asistat la o tulburare în matrice. În mod tradițional, Ferrari se descurca greu pe respectivul traseu. Totuși, în 2026, monoposturile SF-26 au arătat în Marea Britanie o eficiență aerodinamică îmbunătățită, o utilizare mai eficientă a bateriei și o degradare a pneurilor ținută sub control pe întreaga distanță a cursei. Altfel spus, pe un circuit care ”pedepsea” Ferrari, scuderia s-a descurcat excelent, cu o victorie neașteptată pentru Leclerc.
Duminică, începând cu ora 16:00, va avea loc la Spa-Francorchamps Marele Premiu al Belgiei. Spa seamănă cu Silverstone, ba chiar caracteristicile circuitului duc la extrem provocările din Anglia. Sunt secțiuni întinse de mare viteză, care solicită aerodinamic mașina pentru perioade îndelungate. Sunt linii drepte suficient de lungi încât utilizarea puterii electrice să fie greu de gestionat. Dacă ceea ce s-a văzut la Silverstone se va repeta în Ardeni, Mercedes va avea de dus o luptă dură pentru a-și păstra supremația.
Straight Mode între La Source și Eau Rouge
Pentru prima oară după cursa inaugurală, cea din Australia, FIA a confirmat în Belgia cinci zone în care se va utiliza aerodinamica activă. Acest sistem le permite piloților să deschidă și să închidă aripile față și spate pentru a se adapta la diferite porțiuni ale circuitelor. A înlocuit vechiul sistem DRS pentru sezonul 2026. Dacă în Australia au fost 5 zone Straight Mode, în Monaco nu a fost niciuna.
Pentru prima oară în 14 ani va fi permisă utilizarea aripilor mobile între La Source și Eau Rouge. (Aerodinamica activă nu va fi însă permisă pe segmentul virajat Eau Rouge / Raidillon.) Acest tronson e considerat drept cel mai frumos – și cel mai periculos – din Formula 1. Este o coborâre urmată de o urcare, cu schimbarea direcției de două ori, unde piloții pot scăpa lesne monoposturile de sub control. Aici au murit, printre alții, piloți precum Stefan Bellof și Anthoine Hubert. Tot aici s-au făcut depășiri temerare. Utilizarea liberă a sistemului DRS în antrenamente și calificări a fost interzisă înaintea sezonului 2013 din motive de siguranță.
Optimizarea folosirii puterii electrice, o problemă
Caracteristicile traseului aduc provocări și mai mari din punctul de vedere al gestionării energiei electrice pe parcursul turului decât la Silverstone. Fernando Alonso a explicat unde și de ce apar problemele. „Silverstone și Spa consumă foarte multă energie și nu poți folosi toată energia pe toate liniile drepte. La Spa, dacă folosești energia între virajul 1 până în virajul 5, s-a terminat pentru restul turului. Trebuie să economisești puțin acolo ca să ai energie de la virajul 14 până în ultimul. Dacă activezi sistemul pe cele două linii drepte, ceea ce reprezintă utilizarea optimă, atunci urmează un sector 2 de un minut în care nu poți folosi deloc sistemul. Să nu uităm că anul acesta avem o putere semnificativ mai mică decât anul trecut și mai mică decât în F2.”
Sunt provocări mari și legate de gume
Dacă decizia de a permite aerodinamica actuală între La Source și Eau Rouge e temerară, alegerea gamei de pneuri e una mai cuminte. Anul trecut, la Spa-Francorchamps a existat un salt în gamă, care a cuprins specificațiile C1, C3 și C4. Cursa a fost întârziată de ploaie și de un steag roșu înainte de start. S-a reluat în spatele mașinii de siguranță cu pneuri intermediare. Piloții au trecut la pneuri slick pe măsură ce pista s-a uscat. Norris a fost singurul pilot care a montat pneuri dure, toți ceilalți au optat pentru pneuri medii. Șase piloți au efectuat o a doua oprire târzie la boxe, fără ca acest lucru să modifice ordinea de sosire. Piastri a câștigat în fața lui Norris, iar Leclerc a completat podiumul pentru al treilea an consecutiv pe acest circuit.
În 2026 gama va fi compusă din C2 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft). Caracteristicile traseului, cu cel mai lung tur din calendar (7004 metri), aduc și provocarea ținerii pneurilor în fereastra de temperatură ideală. Simone Berra, F1 chief engineer la Pirelli, a subliniat impactul configurației circuitului. „Spa ar putea fi chiar mai dificil decât Silverstone, deoarece densitatea energetică este mai scăzută. Lungimea turului este foarte importantă. Are șapte kilometri, dar densitatea energetică nu este atât de mare. Există linii drepte lungi. Practic, toată energia este concentrată în sectorul doi. De aceea cred că la Spa ar putea fi puțin mai dificil să se genereze temperatură decât la Silverstone.”
Necunoscutele meteo amplifică dilema
Există, ca întotdeauna, un risc de ploaie la Spa, mai pregnant în zilele de vineri și de sâmbătă, chiar în perioada desfășurării calificărilor. E însă foarte riscantă o predicție meteo la Spa. Aceasta ar putea fi înlocuită cu propoziția: ”La Spa poate ploua oricând.”
Se preconizează că temperaturile se vor menține în jurul valorii de 20 pe tot parcursul weekendului. Vântul puternic din munți este o altă necunoscută care poate schimba brusc datele problemei. Se pare că va sufla aproximativ dinspre nord-vest. Asta înseamnă că pe linia dreaptă Kemmel, orientată spre sud, va sufla dinspre spatele monoposturilor, ceea ce ar putea diminua forța de apăsare la sol. De asemenea, la intrarea în șicana „Bus-Stop”, la sfârșitul turului, ar putea veni din față, accentuând apăsarea.
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