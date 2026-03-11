Maradona l-a convocat la Mondialul din 2010 după ce a visat că va câștiga trofeul cu el: „Credeam că nici măcar nu mă știe!” - Antena Sport

La Mondialul din 2010, Argentina lui Diego Maradona avea o super trupă, cu jucători precum Milito, Agüero, Mascherano, Veron, Walter Samuel, Carlos Tevez sau Leo Messi. Printre starurile absolute din lotul „pumelor” în Africa de Sud s-a strecurat și un fotbalist puțin cunoscut: Ariel Garcé.

Povestea convocării acestuia este suprarealistă. Selecționerul Diego Maradona a visat că Argentina lui devine campioană mondială, iar singurul chip pe care și l-a amintit din acel vis ar fi fost a lui Ariel Garcé! Așa că, superstițios, l-a convocat pe fundașul de 30 de ani, care evolua la Colón, echipă din subsolul campionatului argentinian.

Garcé: „Simțeam că am zero șanse să fiu convocat la Mondial!”

Cu o lună înaintea Mondialului din 2010, Ariel Garcé avea doar două selecții pentru Argentina, ambele tocmai în 2003. Pe 5 mai, Argentina a jucat un amical cu Haiti, iar Maradona convocase mai mulți jucători din campionatul intern, printre care și pe Garcé.

„Nici nu am vrut să mă duc. I-am zis agentului meu să spună că sunt accidentat. Era într-o miercuri, contra Haiti, se juca la Cutral Có și era frig. În plus, Diego chemase mii de jucători, mă gândeam că nici măcar nu mă știe pe mine. Simțeam că am zero șanse să merg la Mondial”, povestea Garcé, în 2020, într-un interviu pentru La Nación.

Plănuia să meargă la Cupa Mondială, dar ca fan

Până la urmă, Ariel Garcé a acceptat convocarea și a jucat 90 de minute în meciul cu Haiti, câștigat cu 4-0 de Argentina. Apoi, peste trei săptămâni, chiar înainte ca Maradona să anunțe lotul pentru Africa de Sud, apărătorul lui Colón a mai prins 16 minute, într-un alt amical, cu Canada (5-0).